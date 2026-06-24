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OKONČANJE RATA

Iran prozvao SAD: 'Dajete izjave suprotne sa sporazumom'

Piše HINA,
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Iran prozvao SAD: 'Dajete izjave suprotne sa sporazumom'
Foto: Stringer

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei optužio je Sjedinjene Države da daju izjave koje su proturječne tekstu Memoranduma o razumijevanju (MOU) između dvije strane zemalja, prenose mediji

Glasnogovornik je na X-u napisao da je Iran ušao u diplomatski proces u dobroj vjeri unatoč onome što je nazvao dugom povijesti američke neiskrenosti prema Iranu, te da je potpisao Memorandum o razumijevanju kojim je okončan rat, no pritom je ostao svjestan „iskustva proteklih pet desetljeća“, posebno događaja u posljednjih godinu i pol. „Proturječne izjave američkih dužnosnika o memorandumu o okončanju nametnutog rata neće smanjiti nagomilano nepovjerenje Iranaca i samo će podsjetiti na prethodne prekršene obveze“, napisao je Baqaei, navodi portal Iran International.

„Američke vlasti moraju imati na umu da načelo 'obveza za obvezu' traži od obje strane da ispune svoje obveze i izbjegavaju tumačenja koja su u potpunosti suprotna eksplicitnom tekstu memoranduma o razumijevanju“, upozorio je iranski glasnogovornik.

„Iranci znaju da neprijateljstvo neprijatelja neće završiti potpisivanjem jednog sporazuma i poduzet će svaki korak s oprezom, imajući na umu iskustva proteklih pet desetljeća, posebno događaje u posljednjih godinu i pol“, dodao je Baqaei, navodi Jerusalem Post.

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Ranije danas, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran pristao na ulazak nuklearnih inspektora IAEA-e u zemlju i da će im se pridružiti američki inspektori, prema Fox Newsu, podsjeća izraelski list.

Trump je u srijedu također ustvrdio Iran čini vrlo velike ustupke.

"Rat ide vrlo dobro. Kao što znate, pobjeđujemo vrlo uvjerljivo. Iran čini vrlo velike ustupke. Vidjet ćemo što će se dogoditi - ali bilo je vrlo, vrlo, vrlo snažno", rekao je Trump novinarima.

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