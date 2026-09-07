Iran sprema novu kartu za pomorski koridor u Hormuzu

Iran je priopćio da će narednih dana objaviti novu zonu ograničenja u Perzijskom zaljevu te karte novog pomorskog koridora u Hormuškom tjesnacu nakon što su zbog napada na brodove tijekom vikenda porasle cijene nafte u ponedjeljak.

Nova zona ograničenja će počinjati tamo gdje počinje američka pomorska blokada protiv Irana te će se prostirati po dijelovima Perzijskoga zaljeva, kazao je Mohsen Rezaei, tajnik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, u intervjuu za državnu televiziju u nedjelju.

Pruženo je malo pojedinosti o planu, ali Rezaei je rekao da će protiv svakog broda koji uđe u novu zonu ograničenja biti uvedene sankcije.

Također, uskoro će biti odobrene karte s rutama u Hormuškom tjesnacu, ključnom prolazu za globalnu opskrbu energentima koji je uglavnom zatvoren za promet tankera, kazao je Rezaei.

"Karte novog međunarodnog koridora u iranskim i omanskim vodama, u kojemu će za upravljanje biti odgovoran Iran, dogovorene su i trebale bi biti potpisane u narednim danima", najavio je.

"Otvaranju Hormuškog tjesnaca ćemo se posvetiti kada (Amerikanci) prestanu sa sabotažom, prijetnjama i napadima na Iran", dodao je Rezaei.

Šest mjeseci od američko-izraelskih napada na Iran koji su prouzročili sukob, rat je dospio u pat-poziciju, piše Reuters. Privremeni sporazum o prekidu vatre postignut u lipnju se raspao te nije postignut veći napredak u diplomatskim naporima da se mirovni pregovori nastave.

Nakon stanke vojnih djelovanja tijekom većeg dijela kolovoza, uzajamni napadi su se nastavili. Američke snage su pogodile tri iranska tankera s naftom u subotu, reklo je američko središnje zapovjedništvo, uključujući jedan u blizini otoka Harg, ključnog iranskog čvorišta za izvoz nafte, nakon napada iranske Revolucionarne garde na američke ratne brodove u regiji.

Teheran je pokazao da i dalje može napadati američke interese u susjednim zemljama te je zaustavio prolaz nafte kroz Hormuški tjesnac kojim je prije sukoba prolazila petina svjetske opskrbe naftom.

Tijekom proteklih 10 dana je Hormuškim tjesnacem u prosjeku prolazilo 10 teretnih brodova dnevno, najmanje od svibnja, pokazali su brodarski podaci u ponedjeljak. To je doprinijelo rastu cijena nafte, pri čemu je cijena sirove nafte Brent porasla za 0,8 posto na preko 97 dolara po barelu.

Sankcije i blokada pritišću iransko gospodarstvo

Iran je rekao da će pojačati napore kako bi riješio probleme prouzročene američkim sankcijama koje su uvelike poremetile njegovo gospodarstvo.

Međutim, američka kampanja da našteti ekonomiji Irana blokadom njegovog izvoza nafte i zaustavljanjem njegovih pokušaja da izbjegne sankcije postaje sve teža za Teheran, kazalo je troje viših iranskih izvora.

Predsjednik iranskog parlamenta Bager Kalibaf je u nedjelju kazao da bi SAD trebao shvatiti da su se pravila igre promijenila "prije nego što bude prekasno".

"Odsad će svaki napad na iranske interese i sigurnost dobiti brži, žešći i bolniji odgovor", rekao je u govoru objavljenom na njegovom kanalu na komunikacijskoj platformi Telegram.

Kalibaf je kazao da je povrh vojnog sukoba glavni fokus Irana sada proizvodnja i životni standard njegovih građana.

Kao primjere većih izazova je naveo fluktuaciju vrijednosti iranske valute, inflaciju i nezaposlenost, dodajući da Iranci mogu tolerirati teškoće, ali ne i loše upravljanje te da očekuju da vlada ubrzo djeluje.

Iranski ministar gospodarstva Ali Madanizadeh je rekao da Teheran na američki ekonomski pritisak namjerava odgovoriti reformama te je odbio mogućnost da će zbog sankcija promijeniti svoje politike, prema državnim medijima u nedjelju.

"Govore o ekonomskom pritisku i izolaciji, o raskidu financijskih veza i misle da pritiskom na ekonomiju zemlje mogu promijeniti odluke njezina naroda", rekao je Madanizadeh.

"Moram razjasniti jednu točku: odgovornost za gospodarsku reformu Irana je na njegovoj vladi i narodu, a ne američkom ministarstvu financija", dodao je.

Otok Harg pogođen 550 puta

Iran je treći najveći proizvođač u Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEC) i prije rata je izvozio 90 posto svoje sirove nafte preko izvoznog čvorišta na otoku Harg. Protok je poremećen otkad je sredinom travnja započela američka blokada izvoza iranske nafte.

Središnje zapovjedništvo SAD-a objavilo je na platformi X da je do nedjelje preusmjerilo 92 trgovačka broda, tri onesposobilo, a na dva se ukrcalo kako bi osiguralo strogo poštovanje blokade.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je 31. kolovoza na društvenim mrežama kratku poruku u jednoj rečenici, uz videozapis generiran umjetnom inteligencijom koji prikazuje kako je otok Harg "raznesen u komadiće". Iranske vlasti najavile su žestok odgovor bude li Harg napadnut.

U intervjuu prikazanom u nedjelju na državnoj televiziji, iranski ministar nafte Mohsen Paknedžad rekao je da je otok u proteklim mjesecima bio pogođen oko 550 puta, ali da nastavlja s radom.

Iran je također uveo blokadu Hormuškog tjesnaca, što stvara problem Trumpu jer podiže cijene goriva na globalnoj razini u trenutku kada se njegova Republikanska stranka priprema za izbore u studenome, u kojima je u pitanju kontrola nad Kongresom.

Međutim, američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da nafta prolazi tim morskim prolazom.

"Protok kroz tjesnac u prosjeku iznosi više od devet milijuna barela dnevno, a uz pristupne naftovode koji zaobilaze tjesnac, vjerojatno smo na dvije trećine ili više od predratnih količina. Dakle, Iranci i dalje stvaraju probleme, ali Američka ratna mornarica pobjeđuje u toj bitci", rekao je za CNN.