Iran: Spremno čekamo američke vojnike koji nam dolaze u regiju

Predsjednik iranskog parlamenta upozorio je u nedjelju da iranske snage "čekaju američke vojnike", dok se dodatnih 3500 američkih vojnika iskrcalo na Bliskom istoku, javlja BBC.

Mohamad Bager Galibaf rekao je da će Iran "zasuti vatrom" američke trupe koje pokušaju ući na iranski teritorij.

Američko središnje zapovjedništvo reklo je na X-u da su novopridošli mornari i marinci dio jedinice američkog amfibijskog jurišnog broda USS Tripoli.

On je stigao u vrijeme kad je Washington Post izvijestio da se Pentagon priprema za tjedne kopnenih operacija u Iranu. Američki dužnosnici nisu potvrdili hoće li kopnene trupe biti raspoređene.

U svojoj poruci, koju su prenijeli iranski državni mediji, Galibaf je također rekao da "neprijatelj signalizira spremnost na pregovore u javnosti, dok potajno priprema kopneni napad".