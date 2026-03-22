Iran tiska novčanicu od 10 milijuna rijala! No vrijednost je mizerna. Evo koliko je to dolara

Iranska središnja banka uvela je u optjecaj novu novčanicu od deset milijuna rijala, što je najveći apoen ikad tiskan u povijesti zemlje. Iako brojka zvuči impozantno, njezina stvarna vrijednost odražava duboku ekonomsku krizu u kojoj se Iran nalazi, a vrijedi tek oko sedam američkih dolara. Ovaj potez dolazi u trenutku dok se država bori s nekontroliranom inflacijom, posljedicama dugogodišnjih američkih sankcija i eskalacijom sukoba s Izraelom i SAD-om.

Vrijednost od milijun tomana, ali tek nekoliko dolara

Nova ružičasta novčanica, koja na prednjoj strani prikazuje povijesnu džamiju Jameh u Jazdu, a na poleđini dvije i pol tisuće godina staru tvrđavu Bam, postala je najvrjedniji komad papirnatog novca u Iranu. Time je nadmašila prethodni rekord postavljen samo mjesec dana ranije, u veljači, kada je izdana novčanica od pet milijuna rijala. Lansiranje sve većih apoena u tako kratkom roku jasan je pokazatelj koliko je iranska valuta, rijal, izgubila na vrijednosti.

Prema službenim podacima, godišnja stopa inflacije za godinu koja je završila u veljači 2026. iznosila je 46,3 posto, no neki izvještaji navode da je inflacija od točke do točke dosegnula i 68,1 posto.

Posebno zabrinjava inflacija cijena hrane koja je premašila sto deset posto, što znači da su se cijene osnovnih namirnica poput kruha, mlijeka i mesa u posljednjih godinu dana više nego udvostručile. Iako je službena valuta rijal, Iranci u svakodnevnom govoru i transakcijama koriste toman, pri čemu jedan toman vrijedi deset rijala. Nova novčanica od deset milijuna rijala stoga u praksi vrijedi milijun tomana.

Redovi pred bankomatima

Gotovo odmah nakon što su se nove novčanice pojavile u bankama, diljem zemlje stvorili su se dugi redovi pred poslovnicama i bankomatima. Građani su pohrlili podići gotovinu, potaknuti strahom da bi elektronički platni sustavi mogli zakazati zbog ratnih sukoba i napada na ključnu infrastrukturu.

Taj strah nije neopravdan; ranije ovog mjeseca pogođena je zgrada Banke Sepah, jedne od najvećih državnih banaka koja opslužuje i vojsku i javnost. Zbog toga su mnogi bankomati brzo ostali bez novca.

Iako je Središnja banka Irana objavila kako je cilj nove novčanice "osigurati javni pristup gotovini", situacija na terenu otkriva probleme s likvidnošću. Brojni klijenti nisu mogli podići željene iznose, a banke su samoinicijativno smanjile dnevne limite. Financial Times je prenio iskustvo jednog stanovnika Teherana.

​- Čekao sam svoj red sat vremena, a službenik je rekao da mi može dati samo deset milijuna rijala. Ali kad sam se pobunio, rekavši im da nemam novca i da mi treba gotovina, dobio sam trideset milijuna.

Ekonomija zemlje bila je pod teškim pritiskom i prije najnovije eskalacije sukoba. Godine američkih sankcija, smanjeni prihodi od nafte, visoka inflacija i ukorijenjena korupcija već su ranije doveli do oštre devalvacije rijala. Samo u mjesecima nakon dvanaestodnevnog rata s Izraelom prošlog lipnja, valuta je izgubila oko četrdeset posto svoje vrijednosti. Pogoršanje ekonomske krize potaknulo je masovne prosvjede u siječnju, koji su ugušeni brutalnom represijom i gašenjem interneta, što je dodatno naštetilo malim poduzetnicima. Za obične Irance, izdavanje novčanice od deset milijuna rijala nije samo broj na papiru, već simbol rastućih cijena, sve manjih ušteda i goleme neizvjesnosti o tome što donosi budućnost. Iako može ponuditi privremeno olakšanje u svakodnevnim transakcijama, ova novčanica ujedno naglašava duboke ekonomske izazove s kojima se zemlja i dalje suočava.

