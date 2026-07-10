Obavijesti

News

Komentari 0
NEMIRI NA BLISKOM ISTOKU

Iran traži nastavak pregovora, evo što na to kažu Amerikanci

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Iran traži nastavak pregovora, evo što na to kažu Amerikanci
Foto: Raghed Waked
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Trump nije iznio detalje o mogućem nastavku pregovora niti je objavljeno kada bi oni trebali biti održani. Njegova izjava dolazi nakon nove eskalacije napetosti između Washingtona i Teherana

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da su Sjedinjene Američke Države pristale nastaviti pregovore s Iranom nakon što je Teheran zatražio nastavak razgovora, no istodobno je poručio da je lipanjski prekid vatre između dviju zemalja završen.

"Islamska Republika Iran zatražila je od nas da nastavimo razgovore. Pristali smo na to, ali Sjedinjene Države jasno su im dale do znanja da je prekid vatre završen!”, napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Trump nije iznio detalje o mogućem nastavku pregovora niti je objavljeno kada bi oni trebali biti održani. Njegova izjava dolazi nakon nove eskalacije napetosti između Washingtona i Teherana.

NOVE NAPETOSTI Izrael upozorio SAD: Iran sprema atentat na Trumpa!
Izrael upozorio SAD: Iran sprema atentat na Trumpa!

Iran je u četvrtak izveo napade na američku vojnu infrastrukturu u državama Perzijskog zaljeva, nakon američkih napada na južne obalne i istočne pokrajine Irana.

SAD i Iran prošlog su mjeseca postigli privremeni dogovor kojim je trebao biti okončan četveromjesečni sukob. Borbe su tijekom tog razdoblja poremetile globalne energetske tokove i povećale zabrinutost zbog mogućeg daljnjeg rasta cijena nafte i goriva.

Nastavak diplomatskih kontakata mogao bi otvoriti prostor za smirivanje napetosti, ali Trumpova tvrdnja da je prekid vatre završen pokazuje da Washington i dalje zadržava pritisak na Teheran.

Trump se suočava s političkim pritiskom zbog nemogućnosti okončanja sukoba, dok se njegova Republikanska stranka priprema za izbore za Kongres krajem godine u okolnostima visokih cijena goriva i nezadovoljstva birača.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sin zastupnika uhićen zbog iznuđivanja i premlaćivanja, a on kaže: 'To je duboka država'
DRAMA

Sin zastupnika uhićen zbog iznuđivanja i premlaćivanja, a on kaže: 'To je duboka država'

Nezavisni zastupnik u Saboru Josip Jurčević nakon uhićenja sin Jone Javora Jurčevića smatra da ako je kriv, onda je pravi kandidat za ministarsku funkciju
SNIMKA UŽASA Auto na pruzi u Sv. Klari, a ide vlak: 'Izvukao se u zadnji čas, a onda biciklistica!'
ŠTO JE S GLAVOM?!

SNIMKA UŽASA Auto na pruzi u Sv. Klari, a ide vlak: 'Izvukao se u zadnji čas, a onda biciklistica!'

Automobil je stajao na pruzi, a onda je krenuo u rikverc, mislim da su milimetri bili u pitanju, no tad se pojavila i biciklistica koja je prošla prugu dvije sekunde prije jurećeg vlaka, kaže nam čitatelj
Puknuo prozor aviona na letu prema Munchenu. Ozlijeđen je Srbin: 'Šok, napola je bio vani'
STRAVA

Puknuo prozor aviona na letu prema Munchenu. Ozlijeđen je Srbin: 'Šok, napola je bio vani'

Mihalis Janakos izjavio je da je izbjegnuta tragedija te da su putnici, uz pomoć njegove supruge, uspjeli povući muškarca natrag u kabinu zrakoplova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026