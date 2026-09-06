Iran uzvraća udarac nakon što su SAD napale tri njegova tankera za naftu u Zaljevu

Iran je u subotu navečer objavio da je gađao plovila povezana sa Sjedinjenim Državama nakon američkih vojnih napada na tri njegova tankera za naftu u Zaljevu, napada koje je i sam Pentagon opisao kao mjeru odmazde. Pomorske snage Revolucionarne garde „gađale su tri tankera za naftu koja su neovlašteno prolazila kroz Hormuški tjesnac te tri američka plovila na drugim područjima”, priopćila je ta iranska ideološka vojna sila. Upozorile su ostale brodove da ne pokušavaju ploviti rutama koje Teheran nije odobrio.

Američko vojno zapovjedništvo ranije je toga dana objavilo da je gađalo tankere za naftu povezane s Revolucionarnom gardom. Navedeno je da su dva od njih „trajno onesposobljena”, a treći „potpuno uništen”, uz tvrdnju da su ta plovila bila dio „tajne mreže” koja je financirala Revolucionarnu gardu i njezine saveznike iznosima koji se mjere u „milijardama dolara”. Američka vojska iznijela je pojedinosti prema kojima se jedno od plovila nalazilo kod otoka Kharg gdje je smješten glavni iranski naftni terminal u Zaljevu, drugo južnije, u blizini Hormuškog tjesnaca i grada Jaska, a treće u Omanskom zaljevu.

U priopćenju koje je prenijela službena novinska agencija IRNA, Revolucionarna garda potvrdila je američki napad na „tri tankera za naftu u vlasništvu Islamske Republike Iran u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je nastala šteta”, opisavši to kao „čin očaja suočen sa zatvaranjem” tog strateškog trgovačkog pravca. Do ove nove razmjene napada dolazi u ozračju diplomatskog zastoja vezanog uz sukob na Bliskom istoku, dok Washington ponavlja svoju namjeru da pojača gospodarski pritisak na Teheran.

Iran nastavlja blokirati Hormuški tjesnac, a Sjedinjene Države uvode blokadu iranskih luka, pri čemu se čini da nijedna strana nije spremna popustiti. Ako se neprijateljstva nastave, napadi „na američke vojne brodove u regiji bit će žešći nego dosad i mogli bi se proširiti”, zaprijetio je Khatam al-Anbiya, iransko združeno središnje vojno zapovjedništvo. Washington je izveo nove napade nakon što su američki nosač zrakoplova i razarač „izbjegli više ničim izazvanih iranskih napada”, izvijestila je američka vojska, dodajući da nitko od njezina osoblja nije ozlijeđen.

Prema riječima dopisnika iranske državne televizije s mjesta događaja, u napadu na naftni tanker u blizini otoka Kharg nije bilo žrtava. Još jedan novinar istog kanala iz Jaska, izvještavajući o napadima na dva naftna tankera "u blizini grada", izjavio je da je jedan bio "prazan", dok je drugi "prevozio naftu". Prema njegovim riječima, posade su prebačene na kopno. Nakon kolovoza obilježenog znatnim smanjenjem napada, sukobi su ponovno izbili 30. u mjesecu na inicijativu američke vojske, koja je navela da želi spriječiti ispaljivanje raketa opremljenih pomorskim minama u Hormuškom tjesnacu. Iran je uzvratio napadima na svoje susjede u Zaljevu, kao što to čini od početka sukoba izazvanog američko-izraelskom ofenzivom protiv njega krajem veljače. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da Sjedinjene Države provode "ciljane napade" u Iranu, ističući pritom da ta zemlja "trenutačno nije u ratu". Kako bi pojačao gospodarski pritisak, Washington je najavio nove sankcije protiv Teherana, koji je već desetljećima pod sankcijama.

"Ako pucate na dva naša broda, naplatit ćemo još višu gospodarsku cijenu: uništit ćemo tri vaša", izjavio je zapovjednik CENTCOM-a Brad Cooper nakon subotnjih napada.

Sukob, koji je odnio tisuće života i uzrokovao nagli rast cijena nafte, proširio se regijom i odvija se na više bojišnica. U Jemenu, gdje su neprijateljstva između vladinih snaga i proiranskih pobunjenika Huta godinama mirovala zahvaljujući primirju, u obnovljenim borbama od četvrtka je poginulo gotovo 200 ljudi. U Libanonu, koji je u rat u ožujku uvukao Hezbolah, još jedan saveznik Teherana, u izraelskim napadima u petak poginule su četiri osobe, uključujući jednu mladu ženu, prema ažuriranim podacima libanonskog Ministarstva zdravstva.