'Iran vode vjerski luđaci'. Ništa manje ne bi se moglo reći za Trumpovu Ameriku ili za Izrael

"Da vam nešto objasnim: Iran vode luđaci, religijski fanatici i luđaci koji se žele domoći nuklearnog oružja", izjavio je ovih dana američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio.

Koji se prije samo nekoliko dana, na Pepelnicu, pojavio na televiziji s križem na čelu, kako bi demonstrirao svoju duboku religioznost. I opravdavao brutalna bombardiranja američkih i izraelskih snaga.

Rubija su tada, ali i u prethodnim navratima kad je javno demonstrirao svoju vjeru, kritizirali zbog miješanja religije s politikom, s državnim funkcijama na kojima predstavlja sve američke građane, a ne samo kršćane ili pripadnike katoličke vjere.

Danas Rubio opravdava napade na Iran kroz kritiku iranskog režima, represivne teokracije, premda nastupa kao predstavnik administracije Donalda Trumpa, lidera, uzdanice i vođe kulta klerikalne, kršćanske, evangelističke i nacionalističke desnice.

"Spasio je Boga"

Trump prodaje svoje Biblije (tiskane u Kini), hvali se da je "vratio Božić", sin Eric tvrdi da je njegov otac "spasio Boga", pod pokroviteljstvom kršćanske konzervativne organizacije Heritage Foundation nameće konzervativne vrijednosti, imenovao je suce Vrhovnog suda koji su ukinuli pobačaj, njegovi sljedbenici po saveznim državama provode rigidne, pa i represivne vjerske zakone, a na svojim skupovima govori o "pravednom križarskom ratu" protiv ateista i globalista.

Tko je na društvenim mrežama imao nesreću nabasati na video snimku pomahnitale pastorice Paule White-Cain, inače voditeljice Ureda za vjeru Bijele kuće, mogli su se uvjeriti u razmjere religijskog fanatizma Trumpove administracije.

Isus i Epstein

Trumpa njegovi sljedbenici uspoređuju s Isusom, a Ameriku smatraju Božjim proviđenjem, državom određenoj od Boga i uređenoj po Božjim zakonima. Trumpovi Republikanci u Kongresu upriličuju javne molitve prije usvajanja pojedinih zakona, a isto se događa i u Bijeloj kući.

Nema malo onih koji bi, u Europi, svijetu, kao i u samoj Americi, Trumpovu administraciju proglasili grupom "religijskih fanatika i luđaka".

A mnogi bi isto rekli i za izraelsku vladu Benjamina Netanyahua.

Veliki Izrael

Povratak na vlast 2022. godine izraelski premijer ostvario je koalicijom s ekstremnim desničarima, vjerskim radikalima, ultra nacionalistima naslonjenima na Religijski Cionistički blok koji se zalaže za proširenje izraelskih naselja i potpuno izbacivanje Palestinaca. Oni smatraju da "židovski narod ima ekskluzivno pravo na sav teritorij" i "promoviraju ideologiju Velikog Izraela".

I za te Netanyahuove partnere mnogi bi rekli da su "religijski fanatici", a predsjednik Zoran Milanović i da su manijakalne ubojice i zločinačka klika".

A ne zaboravimo ni činjenicu da je Vladimir Putin, bivši agent KGB-a, svoj utjecaj na vlasti širio uz promociju kršćanskog nacionalizma i povezivanja s Pravoslavom crkvom, nastupajući kao promotor i zaštitnik kršćanstva u Europi, na što su se kasnije naslonili mnogi desničarski radikali u europskim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj.

Skrivaju se iza Boga

Svjetske ratove, ukratko, vode vjerski fanatici. Religijski fundamentalisti, kršćanski ili židovski nacionalisti, islamski fanatici, politički lideri koji manipuliraju vjerom, religijom i vjerskim osjećajima svojih građana i sljedbenika kako bi formirali vlast, zacementirali vladavinu i opravdali genocidne, zločinačke ili kriminalne ambicije.

Svi se oni skrivaju iza Boga, vjere i Božje volje.

Tako nastupa iranski režim koji provodi represiju nad svojim građanima, nad ženama i manjinama, promovira islamski terorizam u svijetu i sudjeluje u brutalnom agresiji na Ukrajinu.

Gilead

To čini Trumpov režim koji Ameriku pretvara u realističnu verziju distopijskog Gileada iz Sluškinjine priče, koji oduzima prava ženama, progoni manjine, poziva se na uzvišeno vjersko poslanje i manipulira Biblijom u traženju opravdanja za represiju, ubojstva, zločine i kriminal.

I naravno, tako djeluje i Netanyahuov ekstremistički režim koji provodi genocid nad Palestincima i udara na islamistički režim u Teheranu.

Koliko god svi oni - iranski vjerske vođe, američki fundamentalisti i izraelski fanatici - mobilizirali svoje sljedbenike na obračunu s ateistima, komunistima, nevjernicima i bezvjernicima, oni ipak ulaze u ratove koji su motivirani vjerom, religijom ili obračunima s režimima druge ili suprotstavljene vjere.

"Vodi ih Bog"

Svakog od njih "vodi Bog". Svatko od njih "poziva se na Boga". Svatko je "poslan od Boga" ili naprosto "zastupa Boga". Dok širi uništenje, smrt, tragediju, nesreću, represiju, zlo i destrukciju.

Još gore, svatko od njih opravdava vlastiti radikalizam obračunom s onim drugim "religijskim luđacima".

Trumpov režim jednak je iranskom režimu u borbi protiv ženskih ili gej prava, u suzbijanju znanja, znanosti i obrazovanja, ograničavanju slobode govora i slobode medija, promociji samo jedne religije, u pozivanju na Boga i poistovjećivanju države s jednom vjerom.

Na tom tragu bio je i američki predsjednik George W. Bush, novorođeni kršćanin koji je osjetio duhovno buđenje u razgovoru sa svojim vjerskim savjetnikom, a onda iz Bijele kuće pokrenuo "križarski rat" protiv islamskih terorista i islamskog režima u Afganistanu i Iraku.

Isti ciljevi

Svijet je danas zarobljen u obračunu vjerskog fundamentalizma na svim stranama, kao što vjerski fanatizam ulazi u zapadnu politiku, preuzima državu, pokušava kontrolirati društvo i mobilizirati građane u obračunu s vjerskim "neprijateljima" poput slobodnih žena, ravnopravnih seksualnih manjina, sekularizma, liberalizma, jednakosti i ravnopravnosti u društvu.

Trumpom i Putinom inspiriraju se hrvatski kršćanski nacionalisti, hrvatska desnica pronalazi brojne zajedničke točke s izraelskim radikalima, među kojima dominiraju njihovi zajednički protivnici.

Mač i štit

Religija je u 21. stoljeću ponovno pretvorena u mač za promociju političke diktature, ideološkog jednoumlja, represije, imperijalizma, rušenja liberalne demokracije, kao i u štit iza kojeg se skrivaju korupcija, kriminal, osobno bogaćenje, nastojanje da se pod svaku cijenu ostane na vlasti.

Bizarni primjer za kraj: prije nekoliko dana društvenim mrežama pronijela se najava da je Barron Trump, sin Donalda Trumpa, "vrlo blizu tome da prihvati Isusa", da bi se nakon toga otkrilo se da je taj isti Barron Trump kupio 30 milijuna tona nafte neposredno prije nego što je njegov otac napao Iran.

Tako se skriva kriminal pod okriljem vjere.

A vjerski fanatici, "religijski luđaci", uništavaju moderni svijet.