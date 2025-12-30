Iran zaprijetio nakon Trumpovih poruka: 'Svaki napad će skupo koštati agresora, požalit će...'

Iran je u utorak izdao oštro upozorenje kao odgovor na prijetnje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, koji je rekao da će podržati daljnje izraelske napade na Iran ako odbije novi nuklearni sporazum.

"Islamska Republika Iran dosljedno će odgovoriti na svaku eventualnu agresiju, a zbog svog će postupka agresor požaliti", napisao je iranski predsjednik Masud Pezeškijan na X-u.

Ranije je savjetnik vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija također upozorio Sjedinjene Države i Izrael da bi bilo kakav napad izazvao snažan iranski odgovor. Savjetnik Ali Shamkhani u objavi na X-u poručio je da Iranu nije potrebno dopuštenje drugih država za svoje raketne sposobnosti ili za obranu.

Tijekom sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi u ponedjeljak, američki je predsjednik Trump rekao da će podržati dodatne izraelske napade na Iran ako Teheran odbije novi nuklearni sporazum i nastavi s unapređenjem svojih raketnih i nuklearnih programa.

Prema izraelskim informacijama, Iran intenzivno radi na obnovi raketnog arsenala, koji Izrael, uz nuklearni program te zemlje, smatra glavnom prijetnjom.