Obavijesti

News

Komentari 0
OBRAĆANJE PREDSJEDNIKA

Iran zaprijetio nakon Trumpovih poruka: 'Svaki napad će skupo koštati agresora, požalit će...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Iran zaprijetio nakon Trumpovih poruka: 'Svaki napad će skupo koštati agresora, požalit će...'
Foto: Jonathan Ernst

Teheran poručio SAD-u i Izraelu da će snažno odgovoriti na bilo kakvu vojnu akciju nakon Trumpove najave potpore izraelskim udarima

Iran je u utorak izdao oštro upozorenje kao odgovor na prijetnje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, koji je rekao da će podržati daljnje izraelske napade na Iran ako odbije novi nuklearni sporazum.

"Islamska Republika Iran dosljedno će odgovoriti na svaku eventualnu agresiju, a zbog svog će postupka agresor požaliti", napisao je iranski predsjednik Masud Pezeškijan na X-u.

DETALJE NE OTKRIVA Trump: S Netanyahuom se ne slažem oko Zapadne obale, ali oko Sirije 'imaju razumijevanje'
Trump: S Netanyahuom se ne slažem oko Zapadne obale, ali oko Sirije 'imaju razumijevanje'

Ranije je savjetnik vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija također upozorio Sjedinjene Države i Izrael da bi bilo kakav napad izazvao snažan iranski odgovor. Savjetnik Ali Shamkhani u objavi na X-u poručio je da Iranu nije potrebno dopuštenje drugih država za svoje raketne sposobnosti ili za obranu.

Tijekom sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi u ponedjeljak, američki je predsjednik Trump rekao da će podržati dodatne izraelske napade na Iran ako Teheran odbije novi nuklearni sporazum i nastavi s unapređenjem svojih raketnih i nuklearnih programa.

PRIORITET: RAZORUŽATI HAMAS Trump i Netanyahu sastali se na Floridi: 'Tri problema u Gazi riješili smo za samo pet minuta'
Trump i Netanyahu sastali se na Floridi: 'Tri problema u Gazi riješili smo za samo pet minuta'

Prema izraelskim informacijama, Iran intenzivno radi na obnovi raketnog arsenala, koji Izrael, uz nuklearni program te zemlje, smatra glavnom prijetnjom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'
UŽAS KOD SUKOŠANA

VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'

Policija je u utorak oko 8 sati dobila dojavu o pronalasku dva mrtva muškarca u kući u Sukošanu. Utvrdili su da se radi o ocu i sinu te su konstatirali smrt. Nama je grozno ovo čuti. Velika tragedija, kažu susjedi
VIDEO Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina
JAKO OPASNO I KAŽNJIVO!

VIDEO Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina

Vatrogasci JVP-a Zagreb su oko 22.56 sati zaprimili dojavu policije, ali i građana o požaru na igralištu Osnovne škole Julija Klovića
Nakon južine novi ledeni val: Minusi će okovati zemlju, snijeg će padati danima u Zagrebu
METEO KAOS U 2026.

Nakon južine novi ledeni val: Minusi će okovati zemlju, snijeg će padati danima u Zagrebu

Prvo nas čeka kratkotrajan, ali žestok udar zime s ledenom burom i temperaturama duboko ispod nule, a zatim slijedi nagli preokret uz južinu i zatopljenje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025