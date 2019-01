Boeing se srušio na kuću, samo jedan čovjek preživio nesreću

U nesreći teretnog zrakoplova koji se srušio u blizini Teherana je poginulo 15 ljudi, piše BBC. Boeing 707 je promašio pistu dok je slijetao u zračnu luku u Karaju 40 kilometara od Teherana.

#boeing707 Cargo Aircraft #Crashed near Tehran A cargo #plane crashed in Iran's northern city of #Karaj , west of Tehran, on Monday morning. @IribnewsEn pic.twitter.com/VQwGbT89Vj

Navodno se srušio zbog loših vremenskih uvjeta. Jedan je čovjek, inženjer leta preživio i prevezli su ga u bolnicu. Na mjestu nesreće je pronađena 'crna kutija'.

Potvrđeno je da je zrakoplov iranski i da su svi u njemu bili iranski državljani. RT piše da se letjelica raspala na pola nakon udaraca, a potom i zapalila. Prema fotografijama pala je u stambeno naselje i udario u jednu kuću.

A #boeing707 707 cargo plane flying from the Central Asian nation of #Kyrgyzstan has #crashed in near #Tehran province after it overshot the runway during landing.@IribnewsEn pic.twitter.com/e4BGPzuRCN