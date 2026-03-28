Trump udara po NATO-u i prijeti: 'Kuba je sljedeća'; 12 američkih vojnika ranjeno je u S. Arabiji!
Američki predsjednik Donald Trump doveo je u pitanje američku potporu za partnere iz NATO-a nakon što Savez nije pomogao Washingtonu u ratu protiv Irana, javlja njemačka agencija dpa.
"Uvijek bismo bili tu za njih, no sada, na temelju njihovih postupaka, mislim da ne moramo, je li tako?", kazao je Trump u petak u Miamiju.
Predsjednik je oštro kritizirao savez jer nije podržao SAD u ratu protiv Irana. "Mislim da je bila ogromna pogreška kada NATO jednostavno nije bio tamo", rekao je.
Dodao je da Sjedinjene Američke Države svake godine troše stotine milijardi dolara na sigurnost svojih saveznika.
"Zašto bismo mi bili tu za njih ako oni nisu tu za nas?", upitao je Trump.
Američko-izraelski rat protiv Irana je prouzročio napetosti u transatlantskom odnosu. Trump i drugi predstavnici američki administracije optužili su saveznike iz NATO-a za nedjelovanje.
SAD je također kritizirao saveznike jer mu ne dopuštaju da koristi njihove vojne baze ili to čine prekasno.
Izraelske obrambene snage priopćile su kako su identificirale raketu lansiranu iz Jemena, što je, prema izvješćima Reutersa i Agence France-Presse, prva ispaljena iz Jemena od početka rata.
-IDF je identificirao lansiranje rakete iz Jemena prema izraelskom teritoriju, sustavi zračne obrane djeluju kako bi presreli prijetnju - napisala je izraelska vojska na Telegramu.
Manje od 15 minuta kasnije, IDF je objavio da je sigurno da ljudi napuste skloništa diljem zemlje. To se događa nakon što je glasnogovornik jemenskih Huta koje podržava Iran rekao da će ući u rat na Bliskom istoku ako se napadi u Iranu nastave.
U izjavi na Telegramu, Yahya Saree, glasnogovornik Jemenskih oružanih snaga – Huti frakcije jemenske vojske - poručio je da su "naši prsti na okidaču za izravnu vojnu intervenciju" u sljedećim slučajevima:
Bilo koje druge nacije pridružuju se SAD-u i Izraelu protiv Irana
Crveno more se koristi "za izvođenje neprijateljskih operacija Amerike i Izraela protiv Islamske Republike Iran i protiv bilo koje muslimanske zemlje"
"Nastavak eskalacije" protiv Irana
U izjavi se navodi da je to odgovor na "kontinuiranu agresiju američkog i izraelskog neprijatelja protiv Islamske Republike Iran, Palestine te Gaze, Iraka i Libanona".
Izraelska vojska neumorno nastavlja kopnenu operaciju na jugu Libanona, opisujući je kao „ograničenu i ciljanu", no stručnjaci upozoravaju da bi sukob mogao prerasti u najdulje i najrazornije izraelsko vojno angažiranje u toj zemlji od 2006. godine.
Više od milijun Libanonaca, odnosno petina stanovništva - već je raseljena, a broj poginulih premašio je tisuću.
Najnoviji val sukoba počeo je 2. ožujka, kada je Hezbolah prvi put od primirja iz studenoga 2024. ispalio rakete i dronove prema Izraelu, kao odgovor na ubojstvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija u američko-izraelskim napadima na Teheran 28. veljače.
Izrael je odmah uzvratio masovnim bombardiranjem južnog Libanona, doline Bekaa i južnih predgrađa Bejruta, a potom pokrenuo i kopnenu akciju.
Kopnene operacije izraelske vojske u međuvremenu se šire na nova područja, a najžešće borbe vode se oko Khiama, strateški ključnog grada na uzvisini u južnom Libanonu.
Michael Young, urednik Carnegie Middle East Centra, objašnjava da Izrael nastoji proširiti tampon zonu u južnom Libanonu koja bi gradove na sjeveru Izraela udaljila od Hezbolahovih raketa, pri čemu neki procjenjuju da bi ta zona mogla biti duboka između deset i petnaest kilometara.
Young upozorava da područje južno od rijeke Litani, u kojemu živi između 400.000 i 500.000 ljudi, većinom šijitske zajednice, može postati trajno nenastanjivo.
Faysal Itani, profesor bliskoistočne politike na Sveučilištu Georgetown dodaje da izraelska strategija ima i demografsku dimenziju: raseljavanje desetaka, možda i stotina tisuća Libanonaca, uglavnom šijita, s ciljem njihovog odvajanja od Hezbolaha i izazivanja napetosti u nešijitskim zajednicama, čime bi se različite strane prisililo da se okrenu protiv te grupe.
Nova Gaza?
Prema informacijama koje su prenijeli Axios i više izraelskih i američkih dužnosnika, Izrael planira uništiti cijelu Hezbolahovu vojnu infrastrukturu, a jedan visoki izraelski dužnosnik rekao je: „Učinit ćemo ono što smo učinili u Gazi." Izraelski vojni glasnogovornik Nadav Shoshani izjavio je da se očekuje nastavak operacija još najmanje tri tjedna.
Humanitarne posljedice već su teške.
Nora Ingdal, direktorica organizacije Save the Children u Libanonu, rekla je da je oko 700 škola pretvoreno u skloništa za izbjeglo stanovništvo, a da su neka od djece s kojima je razgovarala već bila u tim istim skloništima prije samo petnaest mjeseci, za vrijeme prethodnog vala izraelskih napada.
Lou Cormack, koordinator organizacije Liječnici bez granica u Libanonu, opisao je stanje poput onog „što smo vidjeli u protekle dvije i pol godine u Gazi - nalozi za evakuaciju, konstantno raseljavanje obitelji i sustavno bombardiranje gusto naseljenih područja."
Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je da će operacije biti nastavljene dok Hezbolah ne prestane predstavljati prijetnju sjeveru Izraela te isključio povratak raseljenih Libanaca južno od rijeke Litani.
Lider Hezbolaha Naim Kassem pak je izjavio da je njegova organizacija „pripremljena za dug sukob" i da će Izraelci biti iznenađeni na bojnom polju.
Ekonomska kriza
Uz ratne gubitke, Libanon proživljava i jednu od najtežih ekonomskih kriza u modernoj povijesti.
Prema podacima Svjetske banke, libanonska funta izgubila je oko 98 posto vrijednosti između 2018. i 2023. godine i nije se oporavila, a oko 44 posto stanovništva živi ispod granice siromaštva. Novi val sukoba dodatno urušava ionako krhku ekonomiju.
Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo upozorile su zajedničkom izjavom da bi značajna kopnena ofenziva imala „razorne humanitarne posljedice" te pozvale na deeskalaciju. Na jugu Libanona ostalo je i puno izbjeglica iz Sirije koji se nisu vratili u matičnu zemlju.
Prema podacima Agencije UN-a za izbjeglice, ukupan broj sirijskih izbjeglica u Libanonu u ožujku 2026. dosegao je 1,4 milijuna, od čega oko 200 tisuća u južnom dijelu, koji sada ponovo bježe.
Čak i da se američko-izraelsko-iranski rat ubrzo i zaustavi, granica između Libanona i Izraela ostati će jedno od najopasnijih žarišta na planeti.
Dvanaest američkih vojnika ranjeno je, od kojih dvojica teško, u iranskom vojnom napadu na zračnu bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji, istaknuo je američki dužnosnik za Reuters. Do sada je, u sukobima na Bliskom istoku, poginulo 13 američkih vojnika.
Isto tako, od početka američko-izraelskog rata protiv Irana, od 28. veljače, ranjeno je više od 300 američkih vojnika. Američka vojska izjavila je da se njih 273 već vratilo na dužnost.
Istodobno je američki predsjednik Donald Trump, također u petak, izjavio da je "Kuba sljedeća". To je rekao tijekom govora na investicijskom forumu u Miamiju, na kojem je veličao uspjehe američke vojne akcije u Venezueli i Iranu.
Iako Trump nije precizirao što točno planira učiniti s tom otočnom državom, često naglašava kako vjeruje da je vlada u Havani, suočena s teškom ekonomskom krizom, na rubu kolapsa.
Njegova administracija posljednjih je tjedana otvorila pregovore s dijelom kubanskog vodstva, dok je sam Trump nagovijestio da bi akcija mogla biti moguća.