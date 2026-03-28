Trump udara po NATO-u i prijeti: 'Kuba je sljedeća'; 12 američkih vojnika ranjeno je u S. Arabiji!

TRUMP UDARA PO NATO-U

Američki predsjednik Donald Trump doveo je u pitanje američku potporu za partnere iz NATO-a nakon što Savez nije pomogao Washingtonu u ratu protiv Irana, javlja njemačka agencija dpa.

"Uvijek bismo bili tu za njih, no sada, na temelju njihovih postupaka, mislim da ne moramo, je li tako?", kazao je Trump u petak u Miamiju.

Predsjednik je oštro kritizirao savez jer nije podržao SAD u ratu protiv Irana. "Mislim da je bila ogromna pogreška kada NATO jednostavno nije bio tamo", rekao je.

Dodao je da Sjedinjene Američke Države svake godine troše stotine milijardi dolara na sigurnost svojih saveznika.

"Zašto bismo mi bili tu za njih ako oni nisu tu za nas?", upitao je Trump.

Američko-izraelski rat protiv Irana je prouzročio napetosti u transatlantskom odnosu. Trump i drugi predstavnici američki administracije optužili su saveznike iz NATO-a za nedjelovanje.

SAD je također kritizirao saveznike jer mu ne dopuštaju da koristi njihove vojne baze ili to čine prekasno.