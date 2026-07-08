Iranci pogodili brod s hrvatskom posadom: 'Spasilo me Božje čudo. Eksplozija je bila pored...'

Najmanje šest Hrvata nalazi se na katarskom brodu LNG Al-Rekayyat koji je pogođen iranskim projektilima. Opasnost prijeti od eksplozije zbog požara u strojarnici.

Hrvati koji se nalaze na brodu su neozlijeđeni, a Morski.hr piše da su za dlaku izbjegli tragediju.

- Pozdrav kolege. Samo da javim da smo svi dobro. Ugušili smo požar, samo malo dimi iz cimunjere. Moja je gvardija bila. Bio sam srećom ispred ECR, dva metra kad je grunulo! Preživio sam Božjim čudom, jer sam radio rundu i doslovno jednu minutu prije rakete izišao na ECR platformu - javio se jedan od pomoraca.

Evakuirali su se na brod Omanske ratne mornarice. Al-Rekayyat je pretrpio veliku štetu dok je plovio omanskom stranom Hormuškog tjesnaca.

Brod je u vlasništvu i pod upravom tvrtke Nakilat, poznate i kao Qatar Gas Transport Company Ltd, koja upravlja jednom od najvećih flota za LNG transport na svijetu.