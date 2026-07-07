Iranci upozorili SAD: 'Neće biti pregovora ako ne prestanete s prijetnjama. Poštujte potpis!'

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da pregovori o konačnom sporazumu sa Sjedinjenim Američkim Državama neće započeti dok se, kako je rekao, ne prestane s prijetnjama. Pozvao se pritom na stavak 13. memoranduma o razumijevanju koji su prošlog mjeseca potpisali Washington i Teheran, prenosi Anadolu.

- Stavak 13. memoranduma o razumijevanju je jasan: Pregovori o konačnom sporazumu neće početi ako se prijetnje nastave. Poštujte svoj potpis - napisao je Araghchi na društvenoj mreži X.

Millions of proud Iranians rallied in unity to honor Grand Ayatollah Khamenei and his legacy. Neither them nor our Brave Armed Forces are moved by any threats.



Para 13 of the MoU is clear: Negotiations on final Deal will not commence if threats continue Honor your signature. pic.twitter.com/uQ7OoFyp8U — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 7, 2026

Memorandum o razumijevanju sklopljen je u Islamabadu uz posredovanje Pakistana, a na snagu je stupio 18. lipnja nakon što su ga elektronički potpisali iranski predsjednik Masoud Pezeshkian i američki predsjednik Donald Trump.

Sporazum od 14 točaka pokrenuo je 60-dnevno razdoblje diplomacije kroz neizravne razgovore između Irana i SAD-a s ciljem postizanja trajnog mirovnog sporazuma.

Araghchijeva izjava stigla je samo nekoliko sati nakon što je Trump upozorio da je Washington spreman posegnuti za vojnom silom ako diplomatski napori ne uspiju te ponovno poručio da Teheran ne smije razviti nuklearno oružje.

Ili ćemo postići dogovor ili ćemo završiti posao. I neće biti teško završiti posao. Radije bih postigao dogovor, jer ne želim utjecati na 91 milijun ljudi - rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

Trumpove izjave uslijedile su dan nakon što je izraelski ministar obrane Israel Katz zaprijetio da će Izrael "osujetiti" svakog budućeg iranskog čelnika koji pokuša napasti njegovu zemlju.

Araghchi je u objavi na društvenoj mreži X podijelio i fotografije masovnog okupljanja u Teheranu na pogrebnoj povorci ubijenog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija, koji je ubijen 28. veljače, prvog dana američko-izraelskog rata protiv Irana.