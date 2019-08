Irancima eksplodirala raketa, a Trump kaže: 'Nismo upleteni'

Američki predsjednik Donald Trump je rekao u petak da Sjedinjene Države nisu upletene u neuspjelo lansiranje rakete u Iranu.

U tweetu popraćenom fotografijom satelita, Trump je napisao da se ta "katastrofalna nesreća dogodila tijekom posljednjih priprema" za lansiranje rakete Safir iz Semnana, na sjeveru Irana.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3