Iranske oružane snage: Nismo ispalili raketu prema Turskoj

Tursko ministarstvo obrane priopćilo je u srijedu da je protuzračna obrana NATO-a uništila iznad istočnog Mediterana balističku raketu ispaljenu iz Irana prema turskom zračnom prostoru nakon što je preletjela Siriju i Irak. Nije otkriveno kamo je točno projektil bio usmjeren, no glasnogovornik NATO-a rekao je da savez osuđuje iransko gađanje Turske te da čvrsto stoji uz sve saveznike.

Američki ministar rata Pete ⁠Hegseth ⁠izjavio je kako nema smisla da uništenje balističke rakete ispaljene iz Irana prema turskom zračnom prostoru pokrene članak 5 NATO-a koji jamči kolektivnu obranu.

Američke snage stacionirane su u bazi Incirlik na jugu Turske blizu Hataya.

"Upozoravamo sve strane da se suzdrže od radnji koje bi dovele do daljnje eskalacije sukoba u regiji. U tom kontekstu nastavit ćemo se konzultirati s NATO-om i našim ostalim saveznicima", priopćilo je tursko ministarstvo obrane, dodajući da nije bilo žrtava ni ozlijeđenih.