Iranske vlasti najavile još žešći odgovor na prosvjede

Iranske vlasti u subotu su dale naslutiti da bi mogle pojačati obračun s najvećim antivladinim prosvjedima u nekoliko godina za koje elitna Revolucionarna garda krivi "teroriste" i obećava da će očuvati vladajući poredak.

Američki predsjednik Donald Trump, koji je iznova prijetio intervencijom proteklih dana, objavio je na društvenim mrežama u subotu: "Iran želi slobodu, možda kao nikad prije. SAD je spreman pomoći!!!"

U obraćanju na državnoj televiziji Revolucionarna garda (IRGC), elitna sila koja je slomila prethodni val nemira, optužila je "teroriste" da su u protekle dvije noći napadali vojsku i policijske baze. Rekla je da je nekoliko građana i pripadnika snaga sigurnosnih ubijeno te da je zapaljeno javno i privatno vlasništvo.

Očuvanje dostignuća Islamske revolucije i održavanje sigurnosti "crvena je linija", istaknuo je IRCG.

Redovna vojska također je izdala priopćenje rekavši da će "štititi i čuvati nacionalne interese, stratešku infrastrukturu zemlje i javno vlasništvo."

Iranska skupina za zaštitu ljudskih prava, HRANA, rekla je da je barem 50 prosvjednika i 15 pripadnika sigurnosnih snaga ubijeno i uhićeno oko 2300 ljudi.

Nakon što je pala noć u subotu, nove snimke objavljene na internetu prikazuju nove prosvjede u brojnim četvrtima glavnog grada Teherana i nekoliko drugih gradova, uključujući Rašt na sjeveru, Tabriz na sjeverozapadu te Širaz i Kerman na jugu.

Državni mediji rekli su da je općinska zgrada zapaljena u Karaju, zapadno od Teherana. Snimke državne televizije prikazale su pogrebe članova snaga sigurnosti koji su poginuli u napadima u gradovima Širazu, Komu i Hamedanu.

Na snimkama objavljenima u petak na društvenim mrežama vide se gomile ljudi okupljene u Teheranu i požare na ulicama glavnog grada. U jednom videu može se vidjeti noćni prosvjed u teheranskom okrugu Saadatabad i muškarac koji govori da su prosvjednici preuzeli to područje.

"Masa dolazi. Smrt diktatoru, smrt Hameneiju", rekao je, misleći na vrhovnog vođu Alija Hameneija.

Prosvjednike iz inozemstva ohrabruje sin posljednjeg iranskog šaha svrgnutog s vlasti islamskom revolucijom 1979. godine.

U svojem najnovijem apelu na društvenoj mreži X, Reza Pahlavi, koji boravi u SAD-u, poručio je: "Naš cilj više nije samo izići na ulice; cilj je pripremiti se za zauzimanje gradskih središta i njihovo zadržavanje." Također je pozvao "'radnike i zaposlenike u ključnim sektorima gospodarstva, posebno u prometu, nafti, plinu i energetici", da počnu nacionalni štrajk.

Trump je u četvrtak rekao da nije sklon susretu s Pahlavijem, što je znak da čeka da vidi kako će se kriza razviti prije nego što pruži potporu nekom od oporbenih vođa.