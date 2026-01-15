Obavijesti

ZA SVE OKRIVIO STRANCE

Iranski ministar: 'Nemamo u planu vješati prosvjednike'

Piše HINA,
Iranski ministar: 'Nemamo u planu vješati prosvjednike'
Ranije u srijedu, Trump je rekao da je primio informaciju da nema planova za pogubljenja u Iranu. Govoreći u Bijeloj kući, naveo je "vrlo važne izvore s druge strane" i rekao da se nada da su informacije točne

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči u srijedu je izjavio da nema planova za pogubljenje sudionika u prosvjednima diljem zemlje, potvrdivši ranije izjave predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o tome.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump o Iranu

Pokretanje videa...

Trump kaže da mu je rečeno da se ubojstva u Iranu zaustavljaju 02:11
Trump kaže da mu je rečeno da se ubojstva u Iranu zaustavljaju | Video: 24sata/Reuters

U intervjuu za Fox News, Arakči je rekao da se nikoga ne planira vješati i ponovio tvrdnje da iza eskalacije tijekom prosvjeda stoje strani "teroristički elementi".

Također je ustvrdio da su neke prosvjednike ubili strani plaćenici kao razlog uvlačenja Sjedinjenih Država u sukob, rekavši da je to izraelski plan. Nije naveo dokaze.

Ranije u srijedu, Trump je rekao da je primio informaciju da nema planova za pogubljenja u Iranu. Govoreći u Bijeloj kući, naveo je "vrlo važne izvore s druge strane" i rekao da se nada da su informacije točne. Dalje nije pojašnjavao.

JE LI U PRAVU? Klasan: SAD će napasti Iran. Ruski diplomati napustili Tel Aviv, a francuski napuštaju Iran

U Iranu se smrtne kazne obično izvršavaju vješanjem.

Trump je ranije ovog tjedna upozorio Iran neka ne pogubljuje prosvjednike, rekavši za CBS News u Detroitu da će SAD oštro odgovoriti ako prosvjednici budu ubijani.

Nije detaljnije objasnio prirodu potencijalnog odgovora, ali je više puta upozorio Iran protiv brutalnog gušenja prosvjeda. Nije isključio mogućnost vojnih akcija.

Prosvjedi su izbili usred duboke ekonomske krize, visoke inflacije i široko rasprostranjenog nezadovoljstva teheranskim vodstvom. Iranske sigurnosne snage odgovorile su ekstremnom silom.

UŽIVO NA 24SATA Iranci zatvorili zračni prostor. Trump: 'Prestala su ubijanja'. Izraelska vojska u pripravnosti

Arakči je rekao da je došlo do stotina smrtnih slučajeva i da će točni brojevi uskoro biti objavljeni. Ta se tvrdnja ne poklapa s informacijama aktivista.

Prema organizaciji za ljudska prava Iran Human Rights (IHRNGO) sa sjedištem u Oslu, najmanje 3428 prosvjednika ubijeno je od kraja prosinca, a stvarni broj vjerojatno je i veći. Navodno su privedene tisuće prosvjednika.

Prosvjedi su jedan od najznačajnijih izazova za vodstvo Islamske Republike u posljednjih nekoliko godina.

