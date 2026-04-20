IRANSKI ŠPIJUNI Izraelske tajne službe otkrile misterioznu jedinicu 4000 iz Irana

Piše Filip Sulimanec,
IRANSKI ŠPIJUNI Izraelske tajne službe otkrile misterioznu jedinicu 4000 iz Irana
Vodeći iranski čelnici te mreže iz Jedinice 4000 obavještajnog ogranka Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) ubijeni su tijekom napada na Iran

Mossad, Shin Bet i IDF u ponedjeljak su objavili neuobičajeno zajedničko priopćenje u kojem su razotkrili globalnu iransku terorističku mrežu usmjerenu na izraelske dužnosnike i interese diljem svijeta, piše Jerusalem Post.

Vodeći iranski čelnici te mreže iz Jedinice 4000 obavještajnog ogranka Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) ubijeni su tijekom napada na Iran. Početkom ožujka Azerbajdžan je objavio da je spriječio niz planiranih iranskih terorističkih napada na svom teritoriju, uključujući napade na izraelsko veleposlanstvo u Bakuu, sinagogu te lokalne židovske vođe.

Dok su u prošlosti Mossad i Shin Bet pomagali stranim državama poput Azerbajdžana u sprječavanju iranskih terorističkih planova, ovoga puta su planovi operativaca na terenu osujećivani istodobno dok su njihovi nadređeni u Iranu ubijani u zračnim napadima izraelskog ratnog zrakoplovstva tijekom rata.

U pravilu su organizatori takvih operacija u Iranu, koje je pogodio IDF, nedodirljivi u usporedbi s operativcima na terenu.

Uz to, dok su pregovori između SAD-a i Irana i dalje otvoreni, ovo je mogla biti prilika da Izrael podsjeti SAD i druge zemlje koje mogu utjecati na pregovore da se iransko pokroviteljstvo globalne terorističke mreže mora uzeti u obzir tijekom razgovora, a ne zanemariti.

U videoizjavi Azerbajdžan je naveo da je “spriječio terorističke napade i obavještajne operacije u Azerbajdžanu koje je organizirao IRGC”.

Još jedna meta Iranaca bio je naftovod Baku–Tbilisi–Ceyhan, koji prolazi kroz Gruziju i Tursku.

Prema zajedničkom priopćenju izraelskih sigurnosnih agencija, iranski operativci prokrijumčarili su eksplozivne dronove u Azerbajdžan i prikupljali obavještajne podatke o potencijalnim ciljevima.

Uhićenje lokalnih agenata pomoglo je u otkrivanju identiteta ostatka mreže, kao i njihovih nalogodavaca u Iranu.

Mrežom je upravljao Rahman Moqadam, čelnik Odjela za specijalne operacije (4000) unutar obavještajnog aparata IRGC-a, koji je ubijen na početku nedavnog rata.

Radio je pod nadzorom visokog dužnosnika IRGC obavještajne službe Majida Khademija, kojeg je Izrael također ubio tijekom rata.

Moqadam je obučavao i regrutirao špijune i operativce unutar i izvan Irana, zadužujući ih za prikupljanje obavještajnih podataka o izraelskim političkim i diplomatskim dužnosnicima, obrambenim strukturama te izraelskim i zapadnim vojnim objektima, lukama i brodovima diljem svijeta.

Ključni operativac za Moqadama, također iz Jedinice 4000, bio je Mohsen Suri.

Suri je osobno putovao kako bi se sastajao s terorističkim ćelijama diljem svijeta koje su bile dio mreže, no i on je ubijen tijekom rata, zajedno s nizom drugih iranskih obavještajnih dužnosnika, u sigurnoj kući IRGC-a koju je otkrio Mossad.

Mahdi Yekeh-Dehghan, poznat kao “Doktor”, bio je još jedan ključni akter mreže u Azerbajdžanu i drugim dijelovima Bliskog istoka.

Razotkriven je u siječnju kada je Turska uhitila nekoliko osoba, uključujući iranskog državljanina, pod optužbom za špijunažu.

Yekeh-Dehghan i njegova mreža krijumčarili su eksplozivne dronove iz Irana preko Turske do Cipra te prikupljali obavještajne podatke o američkim vojnim jedinicama u bazi Incirlik.

Ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar u ponedjeljak je izjavio da su teroristi, većinom ili u potpunosti uz iransku potporu, od 7. listopada 2023. ciljali više od 30 izraelskih veleposlanstava.

Nakon američko-izraelskih ratova protiv Irana u lipnju 2025. i najnovijih sukoba, IRGC je usmjerio nove napore na izgradnju terorističkih ćelija za izvođenje napada u inozemstvu.

Sa’ar je rekao da Iran “širi kaos i teror diljem svijeta”.

Posebno je istaknuo dva nedavna pokušaja napada na izraelske dužnosnike u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pomoću eksplozivnih dronova, kao i još jednu smrtonosnu zavjeru druge terorističke ćelije.

Komentari 1
