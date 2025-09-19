Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA ODLUKA

Iranu prijeti ponovno uvođenje sankcija: Čeka se sastanak Vijeća UN-a u New Yorku

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Iranu prijeti ponovno uvođenje sankcija: Čeka se sastanak Vijeća UN-a u New Yorku
Foto: Iranian Foreign Ministry

Vijeće bi trebalo glasati o nacrtu rezolucije u 10 sati (16 sati po srednjoeuropskom vremenu)

Vijeće sigurnosti UN-a moglo bi u petak u New Yorku poduzeti još jedan korak prema ponovnom uvođenju sankcija protiv Teherana zbog njegova nuklearnog programa.

Vijeće bi trebalo glasati o nacrtu rezolucije u 10 sati (16 sati po srednjoeuropskom vremenu).

POMAK Iransko Vijeće sigurnosti odobrilo nove UN-ove inspekcije nuklearnog programa
Iransko Vijeće sigurnosti odobrilo nove UN-ove inspekcije nuklearnog programa

Ako se rezolucija o trajnom ukidanju sankcija ne usvoji - bilo zato što ne uspije osigurati potrebnih devet glasova u Vijeću od 15 članica ili bude stavljen veto - sankcije UN-a nametnute od 2006. do 2010. automatski bi se vratile krajem sljedećeg tjedna.

Diplomati očekuju da će nacrt biti odbijen kako je planirano.

Njemačka, Velika Britanija i Francuska pokrenule su "snapback" mehanizam krajem kolovoza, navodeći značajna iranska kršenja nuklearnog sporazuma iz 2015., uključujući obogaćivanje uranija iznad civilnih razina.

SMRTNA KAZNA Iran je pogubio još jednog muškarca: Špijunirao za Izrael?
Iran je pogubio još jednog muškarca: Špijunirao za Izrael?

Čak i ako se rezolucija odbije, tri države inicijatorice i dalje bi imale rok do kraja sljedećeg tjedna da pregovaraju o ustupcima s Iranom koji bi mogli spriječiti uspostavu sankcija.

Međutim, diplomati trenutno smatraju takav ishod malo vjerojatnim.

Od utorka će se oko 150 svjetskih čelnika okupiti u New Yorku na Općoj skupštini UN-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije
STRAVA U ZAGREBU

Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije

Prema riječima roditelja, odgojiteljica je djecu znala zatvarati u prostoriju unutar vrtića, jedno dijete je ošamarila, a drugome ozlijedila ruku...
'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'
ISPOVIJEST ČLANA OBITELJI

'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'

Prema riječima roditelja, odgojiteljica u jednom zagrebačkom vrtiću djecu je zatvarala, jedno dijete je pljusnula, drugo je stiskala i vukla za ruku te ga ozlijedila. Podigli su optužnicu
Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!
SUSTAV ZAKAZAO?

Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!

Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025