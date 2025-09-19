Iranu prijeti ponovno uvođenje sankcija: Čeka se sastanak Vijeća UN-a u New Yorku

Vijeće sigurnosti UN-a moglo bi u petak u New Yorku poduzeti još jedan korak prema ponovnom uvođenju sankcija protiv Teherana zbog njegova nuklearnog programa.

Vijeće bi trebalo glasati o nacrtu rezolucije u 10 sati (16 sati po srednjoeuropskom vremenu).

Ako se rezolucija o trajnom ukidanju sankcija ne usvoji - bilo zato što ne uspije osigurati potrebnih devet glasova u Vijeću od 15 članica ili bude stavljen veto - sankcije UN-a nametnute od 2006. do 2010. automatski bi se vratile krajem sljedećeg tjedna.

Diplomati očekuju da će nacrt biti odbijen kako je planirano.

Njemačka, Velika Britanija i Francuska pokrenule su "snapback" mehanizam krajem kolovoza, navodeći značajna iranska kršenja nuklearnog sporazuma iz 2015., uključujući obogaćivanje uranija iznad civilnih razina.

Čak i ako se rezolucija odbije, tri države inicijatorice i dalje bi imale rok do kraja sljedećeg tjedna da pregovaraju o ustupcima s Iranom koji bi mogli spriječiti uspostavu sankcija.

Međutim, diplomati trenutno smatraju takav ishod malo vjerojatnim.

Od utorka će se oko 150 svjetskih čelnika okupiti u New Yorku na Općoj skupštini UN-a.