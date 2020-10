Dje\u010dji vrti\u0107i, \u0161kole i fakulteti nastavljaju s radom, s tim da se u vrti\u0107e i \u0161kole ide normalno, dok su svi fakulteti online.\u00a0

- Fizi\u010dke aktivnosti dozvoljene su samo individualno, jedan na jedan na otvorenom (uz ovo na\u0161e lijepo ki\u0161no irsko vrijeme) \u2013 smije se Iva.\u00a0

Sve teretane su zatvorene kao i sve sportske aktivnosti. Nema bilo kakvih posjeta u ku\u0107anstvima. Ako posje\u0107ujete nekoga, preporuka je da se to radi na otvorenom. Ako do\u0111e do nekog 'partijanja' po ku\u0107ama kazne su do 500 eura. Trgovine koje rade normalno su one s hranom i ljekarne. Sve ostalo radi online uz dostave ili se mo\u017ee naru\u010diti u odre\u0111eno vrijeme i do\u0107i pokupiti. Restorani i pubovi smi\u0161ljaju raznorazne dostave.\u00a0

\u2013 Zanimljivo je to da su kod nas religiozne stvari online, ljudi imaju livestreamove misa i obreda. Radim u graditeljskoj firmi tako da nemam veliki kontakt s ljudima i nastavljamo s radom. Dosta ljudi radi od ku\u0107e, poput mojih cimerica koje rade u multinacionalnim tvrtkama i jo\u0161 od o\u017eujka rade od ku\u0107e. Navikle su na to, no nedostaje im socijalizacije. Maske su obavezne svugdje, na ulazu u svaku ku\u0107u ima\u0161 dezinficijens i obavezna je dezinfekcija \u2013 govori Iva.