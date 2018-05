Irci prelaze tisuće kilometara: 'Za sestru, majku i sve žene!'

Građani Irske koji su privremeno napustili domovinu, ovih se dana masovno vraćaju kako bi glasali na povijesnom referendumu o pobačaju. Irska dijaspora zbog referenduma prelazi na tisuće kilometara, a o svojim putovanjima izvještavaju na Twitteru pod heštegom #hometovote.

Ljudi će danas odlučivati o 8. amandmanu ustava prema kojem je pobačaj zabranjen, osim u slučaju da je ugrožen život majke pa tisuće žena obavlja abortus ilegalno ili odlaze u druge zemlje.

'Za svoju sestru, majku i sve žene Irske'

Prema podacima Coalition to Repeal the Eighth Amendment, organizacije koja se zalaže za ukidanje 8. amandmana, od zabrane pobačaja 1983. godine više od 150.000 žena je zbog obavljanja zahvata otputovalo u druge države, piše Mashable.

Društvene mreže preplavljene su fotografijama i snimkama ljudi koji se zbog referenduma vraćaju u Irsku.

Irish women who have come #hometovote arriving at Dublin airport. pic.twitter.com/jTMm1xg9a1 — Laura Silver (@laurafleur) May 24, 2018

Korisnica Twittera Lauryn Canny na Twitteru je napisala da je zbog referenduma doputovala iz Los Angelesa u Dublin i pritom proputovala više od 8.000 kilometara.

I'm coming #HomeToVote ! Will be traveling 5,169 miles from LA to Dublin and will be thinking of every Irish woman who has had to travel to access healthcare that should be available in their own country. Let's do this, Ireland! #repealthe8th #VoteYes pic.twitter.com/fZDxUIGrs9 — Lauryn Canny (@LaurynCanny) May 23, 2018

Colette Kelleher je pak javila da se zbog izlaska na referendum kući vraća i njezin sin.

- Moj siromašni student potrošio je sav novac koji je dobio za rođendan kako bi kupio avionsku kartu. Za svoju sestru, majku i sve žene Irske. Kao i njegov otac, glasat će za ukidanje zabrane - napisala je.

My lovely son is coming #hometovote. This poor student used his birthday money to buy plane ticket home. Just messaged me "we will get you to the Emerald City on Friday" ❤️ He will #voteyes with his Dad. For his sister, his Mum & women of Ireland #togetherforyes @Men4Yes — Colette Kelleher (@ColetteKelleher) May 22, 2018

Još jedna tviterašica, dok je čekala na ukrcaj let iz Hanoija u Vijetnamu, fotografirala se držeći papir na kojem piše: 'Ukidanje' (zabrane). Napisala je i da je 20-satni let kući stoji 800 eura, uz komentar: 'Neprocjenjivo'.

Cost of flights from Hanoi to Dublin: 800 euro. Length of journey: 20 hours. Chance to #repealthe8th: PRICELESS. #hometovote #Together4Yes pic.twitter.com/oROnKcBXcF — the cute hoor (@HoorayForNiamh) May 22, 2018

Tviteraš Steve Wilson krenuo je put iz Newcastlea u Australiji u trajanju od 27 sati u nadi da će svojim glasom doprinijeti ukidanju zabrane.

1) Newcastle to Sydney Airport on 2 trains -3 hours

2)Plane to Abu Dhabi -16 hours

3) Plane to Ireland -8.5 hours

Repealing the 8th Amendment? Priceless.

(Step 1 almost complete) #Together4YES #menforyes #HomeToVote #hometoveote #repealThe8th pic.twitter.com/tsG4Bh57n2 — Steve Wilson (@Dublinactor) May 23, 2018

Ljudi se prisjećaju i slučaja 31-godišnje Savite Halappanavar koja je preminula 2012. godine u 17. tjednu trudnoće. Ženi su puknule fetalne membrane, ali liječnici su odbili napraviti pobačaj pa je Savita dobila sepsu i umrla u bolnici.