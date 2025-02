Irena Hrstić: 'Nema rada u privatnom sektoru ako su liste čekanja duže od 60 dana...'

Ministrica zdravstva Irena Hrstić za HRT je kazala kako je cilj Vlade ograničiti mogućnost rada liječnika u privatnom sustavu, ali i da je važno napraviti jasnu procjenu za koje vrste medicinskih postupaka će to ograničenje vrijediti.

- Jasno je prikazano koliko je to kompleksan problem. Morate procijeniti što će dobro, a što loše određena odluka donijeti. Nužno je regulirati i povezati javno i privatno. U Hrvatskoj, s obzirom na specifičnosti, je važno ograničiti mogućnost rada u privatnom sustavu, jer je fokus na javnom - rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

- Ključno je i velik iskorak da ćemo uvesti kategoriju dobivanja suglasnosti za djelatnost, odnosno za konkretan dijagnostičko-terapijski postupak - dodaje.

Na pitanje je li to povratak na uredbu da nema rada u privatnom sektoru ako su liste čekanja duže od 60 dana, odgovorila je potvrdno.

- To je točno, ali danas trebamo napraviti nove kategorije. 60 dana je nešto prihvatljivo što se tiče roka čekanja. Obzirom da su kriteriji stavljeni na papir, u sljedećem periodu ćemo raditi odnose učinka koji se može postići. Jasno ste mogli čuti kako postoji suprotno mišljenje gdje se tvrdi da bi to moglo povećati liste čekanja. Zato treba jasno razgraničiti o kojim se postupcima radi. Uvjerena sam da će to uskoro biti na javnom savjetovanju - kazala je.

O Rotimu: Treba preispitati što tu nije bilo dobro napravljeno

Komentirala je slučaj Krešimira Rotima koji je bio predstojnik Odjela za klinike za neurokirurgiju u KBC-u Sestre milosrdnice, u obiteljskom vlasništvu imao tri poliklinike i predavao na nekoliko fakulteta.

- Toliko toga raditi kvalitetno nije u granici mogućeg. Treba preispitati što tu nije bilo dobro napravljeno. Usluga mora biti kvalitetna - rekla je.

Govoreći o aferi "mikroskop", naglasila je kako su "u finalnim koracima" revizije.

- Izvukli smo sve javne nabave koje su napravljene kroz Ministarstvo zdravstva. U finalizaciji smo usporedbenih cijena i vjerujem da će to izaći puno prije pravilnika - kazala je.