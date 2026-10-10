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Hrvatskoj 16,8 milijardi eura

Irska predlaže manji europski proračun, ali su nacionalne alokacije pošteđene

Piše HINA,
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Irska predlaže manji europski proračun, ali su nacionalne alokacije pošteđene
Foto: Pixsell/Canva
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Irsko predsjedništvo EU-a srezalo je višegodišnji proračun za 8%, ali Hrvatska i ostale članice zasad zadržavaju iste alokacije. U igri su 16,8 milijardi eura za Hrvatsku, a pregovori ulaze u žestoku završnicu

Irsko predsjedništvo Vijeća EU-a objavilo je u subotu prijedlog višegodišnjeg proračuna koji je za osam posto manji, ali je zadržalo nacionalne alokacije u obliku u kojim ih je predložilo prethodno ciparsko predsjedništvo.

- Zadržali smo nacionalne alokacije u obliku u kojem ih je izmijenilo ciparsko predsjedništvo. Irsko je predsjedništvo revidiralo pregovarački okvir kako bi odgovorilo na pozive većine država članica da se zaštite zajednička poljoprivredna politika i kohezijska politika kao ključne politike utemeljene na ugovorima - izjavio je na konferenciji za novinare irski ministar za europske poslove Thomas Byrne.

Europska komisija je prošle godine predložila nacionalnu alokaciju za Hrvatsku u visini od 16,8 milijardi eura u sedmogodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. u okviru nacionalnih i regionalnih planova u koje su uključena sredstva za koheziju i poljoprivredu. Prethodno ciparsko predsjedništvo zadržalo je isti iznos koji je prvotno predložila Europska komisija.

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Ministar Byrne je rekao da je ukupni iznos proračuna za razdoblje 2028.-2034. smanjen u odnosu na prijedlog Europske komisije za 141 milijardu eura. To je 1,16 posto bruto nacionalnog dohotka EU-a.

Komisija je predložila ukupni iznos od 1,984,894 bilijuna eura, uračunavajući u taj prijedlog očekivanu inflaciju, a irsko predsjedništvo predlaže ukupni iznos od 1,825,527 bilijuna eura. To je za oko 159 milijardi manje.

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Brojka o kojoj govori ministar Byrne, koji je rekao da je prijedlog manji za 141 milijardu eura odnosi se na izračun koji ne uzima u obzir inflaciju. Po toj metodi ukupni iznos proračuna po prijedlogu Komisije je 1,763,056 bilijuna, a po irskom prijedlogu 1,622,011 bilijuna eura.

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O prijedlogu irskog predsjedništva  raspravljat će se u nedjelju na sastanku stalnih predstavnika država članica EU-a, zatim u utorak na sastanku Vijeća za opće poslove te na samitu u četvrtak i petak.

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