'Išao sam po Lučića jer mi je rekao da mu se pokvario auto'

Aktivni pripadnik MUP-ove antiterorističke jedinice Lučko A.V. u srijedu je navečer hitno saslušan te pušten, donosi Jutarnji list.

Naime, neposredno prije krvave primopredaje novca na nadvožnjaku autoceste kod Draganića prošlog petka, bivši policajac Leon Lučić, javnosti poznat iz krim serije 'Krim tim 2' jutro je proveo u stanu specijalca A.V.

Još se ne zna kakva je točno njegova uloga bila i to se još utvrđuje. No specijalac tvrdi da on privatno poznaje Lučića i da su prijatelji nekoliko godina. Također, tvrdi da sa iznudom nema nikakve veze.

Kazao je i da nije znao kamo će Lučić otići nakon što su bili u stanu. On je pak otišao u bazu u Lučko gdje ga je oko 11 nazvao Lučić. Zamolio ga je da dođe po njega kod Karlovca jer mu se auto pokvario. Specijalac se odmah uputio po prijatelja, ali kad je došao na lokaciju koju mu je rekao, nije ga našao. Pokušao ga je dobiti telefonski, ali Lučić se nije javljao.

Nakon toga se vratio u bazu.

Specijalac je, također, rekao kako smatra da ga prijavljuje njegova bivša supruga, inače bivša sudionica jednog reality showa, te da je sve svoje tvrdnje spreman potkrijepiti ispitivanjem na poligrafu.