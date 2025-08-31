Zlatna hrvatska koka ove bi godine mogla izleći 500 milijuna eura više nego lani. No rezultat koji na papiru izgleda sjajno ostaje u sjeni goleme skupoće, piše u novom Expressu Ljubica Gatarić
TURIZAM U BANANI? PLUS+
‘Iscrpljujemo svoje vrijednosti i prirodu Hrvatske za male novce’
Čitanje članka: 7 min
Hrvatska se po rastu cijena usluga vezanih uz turizam odvojila od mediteranskog kruga nakon 2022., a najjače ubrzanje stiglo je 2023. i 2024. godine. Uvođenje eura poslužilo je kao otponac za poskupljenja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+