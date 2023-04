Iskoristite današnji dan, sutra stiže osjetno hladnije vrijeme. Velik dio Hrvatske u crvenom

Hrvatsku u nedjelju očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, mjestimice uz kratkotrajnu kišu ili pljuskove s grmljavinom, vjerojatnije u zapadnijim područjima, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar na kopnu bit će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na sjevernom Jadranu bura, a u Dalmaciji će jugo popodne i osobito navečer okrenuti na buru i tramontanu.

U noći na ponedjeljak vjetar će posvuda jačati.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva.

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Sutra vjetrovito i u većini krajeva osjetno hladnije. Na Jadranu promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima.

Na kopnu oblačnije, osobito u prvom dijelu dana, a mjestimice je moguće malo kiše, u gorju susnježica i snijeg. U unutrašnjosti će puhati jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar s olujnim udarima, a na Jadranu jaka i olujna bura, mjestimice s orkanskim udarima.

Foto: DHMZ (Screenshot)

Najniža temperatura zraka uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 7 do 12, a najviša dnevna između 5 i 10 na kopnu te od 12 °C na sjevernom Jadranu do 19 °C ponegdje na krajnjem jugu.

Za dio Hrvatske izdan je crveni alarm, što znači da je vrijeme izuzetno opasno.

- Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja - upozorio je DHMZ.

