Iskusni pilot (64) poginuo je u padu letjelice kraj Vinkovaca, doznaju se detalji tragedije

Policijska uprava vukovarsko-srijemska oko 10 sati dobila je dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Žurno su upućene službe, a na mjestu događaja pronašli su zrakoplov te su djelatnici hitne medicinske pomoći na mjestu događaja konstatirali smrt muškarca (64) koja je upravljala zrakoplovom. U tijeku je očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti pada letjelice.

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Pokretanje videa... VIDEO Policija o padu manjeg aviona kod Vinkovaca | Video: Danijela Mikola/24sata

O nesreći se oglasila i Agencija za istraživanje nesreća iz koje su potvrdili da je poginuo državljanin Hrvatske.

- Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o događaju je obaviještena neposredno nakon nesreće od strane Operativno-komunikacijskog centra Ministarstva unutarnjih poslova te, u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 996/2010, pokreće sigurnosnu istragu. Istražitelji zrakoplovnih nesreća Agencije izašli su na mjesto događaja te je u tijeku provođenje očevida i prikupljanje podataka relevantnih za sigurnosnu istragu. Po završetku sigurnosne istrage, rezultati će biti javno objavljeni na mrežnim stranicama Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu www.ain.hr u obliku Završnog izvješća - navodi se.

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o dugogodišnjem pilotu koji je pilotsko iskustvo stekao u Cessnama, a navodno je danas letio motornim zmajem.

Svoju privatnu letjelicu je čuvao u klubu Sopot. Kako se neslužbeno doznaje, dvije godine nije letio njome, a imao je sve dozvole za letenje.

Odnedavno je, doznaje se bio i član kluba Vrabac te je došao provozati letjelicu u blizini kluba gdje se i srušio.