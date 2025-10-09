Obavijesti

Išla od auta do auta i bušila gume u Makarskoj. Uhitili su je

Policija je priopćila kako je u prvom slučaju, 15. studenoga 2024., oštetila tri automobila, a u drugom, 1. listopada 2025., još četiri

Makarska policija završila je istragu protiv 21-godišnje djevojke koju sumnjiče da je namjerno bušila gume na automobilima. Prema policiji, djevojka je u studenom 2024. i ponovno početkom listopada 2025. godine, oštrim predmetom bušila gume na parkiranim autima na području Makarske,

U prvom slučaju, 15. studenoga 2024., oštetila je tri automobila, a u drugom, 1. listopada 2025., još četiri.

Nakon istrage, policija je protiv nje podnijela kaznenu prijavu zbog oštećenja tuđe imovine, i to Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.

