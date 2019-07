Ispala djedu iz ruku na kruzeru i poginula: Tijelo odlazi u SAD

Djed koji je ispustio svoju unuku iz ruku na velikom kruzeru, nakon čega je ona pala s 11. kata i preminula na mjestu, vratio se u petak u SAD. Iako je trebao dati svoju izjavu istražiteljima iz Portorika, gdje se nesreća i dogodila kada se kruzer usidrio, on to nije napravio.

Mala Chloe Weingard imala je tek godinu i pol dana. Djed Salvatore Anello bio je s njom u prostoru uređenom za djecu, primio ju u ruke i zatim su zajedno gledali kroz prozor. Kako je rekao istražiteljima ranije, mislio je da je prozor zatvoren. Chloe je voljela lupati po prozoru, kao što bi to radila na utakmicama hokeja kada bi njezin brat igrao. No, prozor je bio otvoren i malena je samo ispala iz njegovih ruku na palubu.

There are oodles of cameras pointing to the outside of ships. @RoyalCaribbean will have to release footage of Salvatore Anello, showing him dangling Chloe Wigand outside of the Freedom of the Seas window.



HE is 1000000% to blame for her death, not the cruise line.😡 pic.twitter.com/H1dtxYfUAd