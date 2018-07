Ispalili dva projektila: Izraelci srušili sirijski ratni zrakoplov

Izrael je srušio sirijski ratni avion koji je prelijetao iznad Golanske visoravni, objavio je BBC. Izraelske obrambene snage ispalile su dva Patriot projektila u sirijski Sukhoi borbeni avion, tvrdeći da je avion ušao kilometar i pol u izraelski zračni prostor.

Prema neslužbenim izvještajima, pilot aviona je poginuo.

Sirijska news agencija SANA objavila je da je Izrael gađao avion njihove vojske dok se nalazio u svojem zračnom prostoru na jugu zemlje, ali nisu objavili da je avion srušen.

Agencija je citirala vojni izvor je izjavio da je avion krenuo u napad protiv naoružanih terorističkih skupina koji se nalaze u dolini rijeke Yarmouk.

Israel shoots down Syrian warplane flying over its airspace in southern Golan, Israeli army says https://t.co/1q1iAVx4Wt