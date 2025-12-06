Ispitani zadnji svjedoci u slučaju požara Vjesnika. Obrana: 'Sad čekamo rezultate očevida...'

U istrazi požara u prostoru Vjesnika završeno je ispitivanje posljednja tri svjedoka, potvrđeno je za HRT. Time je završena jedna od važnih faza dokaznog postupka, a daljnji tijek istrage sada najviše ovisi o rezultatima očevida i vještačenja.

Za osumnjičene će najvažniji biti rezultati očevida i vještačenja koji bi trebali pokazati što je uzrok požara.

Zagreb: Vjesnikov neboder tjedan nakon požara, očevid je u tijeku | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Čekamo rezultate očevida i mislim da će ti rezultati pokazati i usmjeriti taj postupak u određenom smjeru koji je za nas očekivan. Mi smo u početku imali jednu osnovanu sumnju koja je bila temeljena na tim prijavama dvojice maloljetnika. Nakon toga smo ispitali troje svjedoka, a sad ćemo vidjeti što će reći očevid i vještačenje. Tek ćemo pred kraj istrage vidjeti ima li osnove za to terećenje ili nema, poručio je Ivan Orešković, odvjetnik osumnjičenog za požar u slučaju Vjesnik.

Zbog paleži Vjesnika dvojica 18-godišnjaka su iza rešetaka.

Ranije ovog tjedna zagrebački sud odbio je žalbu obrana dvojice 18-godišnjaka koji se sumnjiče za općeopasnu radnju u vezi s požarom nebodera Vjesnika. Zbog nastale štete, podsjećamo, neboder se mora rušiti.

Njihova obrana predlagala je da im se odredi smještaj u domu, umjesto klasičnog istražnog zatvora, sud to nije prihvatio....