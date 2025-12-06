Obavijesti

News

Komentari 0
POSLJEDNJA TRI SVJEDOKA

Ispitani zadnji svjedoci u slučaju požara Vjesnika. Obrana: 'Sad čekamo rezultate očevida...'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Ispitani zadnji svjedoci u slučaju požara Vjesnika. Obrana: 'Sad čekamo rezultate očevida...'
10
Zagreb: Započeo je očevid nebodera Vjesnik | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Za osumnjičene će najvažniji biti rezultati očevida i vještačenja koji bi trebali pokazati što je uzrok požara

U istrazi požara u prostoru Vjesnika završeno je ispitivanje posljednja tri svjedoka, potvrđeno je za HRT. Time je završena jedna od važnih faza dokaznog postupka, a daljnji tijek istrage sada najviše ovisi o rezultatima očevida i vještačenja.

ODVJETNIK ZA 24SATA Mladići koje se sumnjiči za požar Vjesnika ostaju u zatvoru: 'Majka se nadala drugoj odluci'
Mladići koje se sumnjiči za požar Vjesnika ostaju u zatvoru: 'Majka se nadala drugoj odluci'

Za osumnjičene će najvažniji biti rezultati očevida i vještačenja koji bi trebali pokazati što je uzrok požara.

Zagreb: Vjesnikov neboder tjedan nakon požara, očevid je u tijeku
Zagreb: Vjesnikov neboder tjedan nakon požara, očevid je u tijeku | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Čekamo rezultate očevida i mislim da će ti rezultati pokazati i usmjeriti taj postupak u određenom smjeru koji je za nas očekivan. Mi smo u početku imali jednu osnovanu sumnju koja je bila temeljena na tim prijavama dvojice maloljetnika. Nakon toga smo ispitali troje svjedoka, a sad ćemo vidjeti što će reći očevid i vještačenje. Tek ćemo pred kraj istrage vidjeti ima li osnove za to terećenje ili nema, poručio je Ivan Orešković, odvjetnik osumnjičenog za požar u slučaju Vjesnik.

Zbog paleži Vjesnika dvojica 18-godišnjaka su iza rešetaka.

'DRUŠTVO SU MU DILERI, SILOVATELJI...' Odvjetnik osumnjičenog za palež Vjesnika traži da ga puste iz zatvora na kućni zatvor...
Odvjetnik osumnjičenog za palež Vjesnika traži da ga puste iz zatvora na kućni zatvor...

Ranije ovog tjedna zagrebački sud odbio je žalbu obrana dvojice 18-godišnjaka koji se sumnjiče za općeopasnu radnju u vezi s požarom nebodera Vjesnika. Zbog nastale štete, podsjećamo, neboder se mora rušiti.

Njihova obrana predlagala je da im se odredi smještaj u domu, umjesto klasičnog istražnog zatvora, sud to nije prihvatio....

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo je skrivena kuća u kojoj su se tajno nalazili i odmarali inspektor Mikulić i drugovi
EKSKLUZIVNO

Ovo je skrivena kuća u kojoj su se tajno nalazili i odmarali inspektor Mikulić i drugovi

NOVI EXPRESS Lovački dom u kojem je Mikulić navodno bio prije uhićenja nalazi se nekoliko kilometara e od granice s Bosnom i Hercegovinom. Mikulić nije jedini poznati koji je dolazio tamo...
Krvavi sveti Nikola: JNA, četnici i Crnogorci cijeli dan su gađali Dubrovnik, poginulo 22 ljudi
PREKRETNICA

Krvavi sveti Nikola: JNA, četnici i Crnogorci cijeli dan su gađali Dubrovnik, poginulo 22 ljudi

Tog najtežeg dana 6. prosinca 1991. godine Dubrovnik su na prvim crtama obrane branila i obranila točno 163 branitelja, po čemu će dubrovačka 163. brigada HV kasnije dobiti svoju oznaku 163
U Sloveniji uhićen ubojica iz Međimurja! 'Imao je oružje kad su ga pronašli. U pritvoru je...'
KRAJ POTRAGE

U Sloveniji uhićen ubojica iz Međimurja! 'Imao je oružje kad su ga pronašli. U pritvoru je...'

Trenutno se nalazi u pritvorskom centru Policijske uprave Murska Soboa, pišu slovenski mediji...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025