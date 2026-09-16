Ispovijest Dragice (76) koju je spasio mladi vatrogasac: 'Svog heroja neću nikad zaboraviti...'

Dragica Lemešić, 76-godišnjakinja koja je u nedjelju teško stradala bježeći pred vatrenom stihijom na Braču dobro se oporavlja. Supruga bivšeg hajdukovca Marina Lemešića i majka jedriličara Lea i dalje je na intenzivnoj jedinici, a u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju prisjetila se detalja tog teškog dana... Kazala im je kako su je od smrti dijelile minute.

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- Pričalo se kako sam pala s palube broda pokušavajući se spasiti morskim putem, jer nam je vatra zatvorila cestu za Milnu. Nije bilo tako. Suprug Marino i ja smo iz gumenjaka promatrali vatreni oganj koji je došao do našeg imanja. Bilo je strašno. On se tada odlučio pridružiti vatrogascima i našim unucima Marinu i Stipi koji su gasili požar. Zbog moje sigurnosti odlučio me ostaviti u gumenjaku privezanom za mul, kako mi vatra ne bi naudila. Ali nisam ja takva, nisam mogla mirno gledati kako mi oganj ubija sve što smo kroz život gradili. Nakon što je otišao, povukla sam konop gumenjaka, privukla se mulu i pokušala na njega iskočiti. Poskliznula sam se preko njegove prove i pala između mula i broda. Prilikom pada udarila sam glavom u beton. Udarac me odbacio u more - kazala je za Slobodnu Dragica, piše Tanja Šimundić Bendić.

Srećom, nije se onesvijestila, izronila je, zaplivala, bila je dovoljno pribrana da se uhvati za konop gumenjaka.

- Počela sam vrištati, zapomagati, zvati u pomoć, glasnije, još glasnije. Nisam stajala. Ni sama ne znam odakle mi je ta snaga, hrabrost, ta buka iz mene izlazila. Ali nitko me čuo nije. Najdužih 40 minuta u mom životu. Onda sam shvatila da me snaga napušta, pomodrila sam, onemoćala, nagutala sam se mora i dima. U jednom sam trenu pomislila: Gotovo je. Pa zar ovako, na ovaj način? Ali zvala sam i dalje, jako, jače, vikala sam, nisam stajala, nisam željela umrijeti - ispričala je Dragica, umirovljena novinarka

Čije je krike čuo mladi vatrogasac Ivan Vučkov iz Pakoštana.

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- Na sekundu sam se udaljio van i čuo sam neki ženski glas koji je tražio pomoć. Kasnije sam došao dolje i ugledao ženu kako se drži za mul. Nije mi baš bilo svejedno. Bila je dosta iscrpljena i već je poplavila. Kad smo je izvadili, zvao sam svog zapovjednika Lovru Barešića da zove Hitnu. On je pozvao Hitnu, ali Hitna nije mogla doći dolje do mula zbog vatre koja je gorjela u kući i oko kuće. Kolege i ja smo je stavili na plahtu koju smo našli i odnijeli je do Hitne. Žena je bila jako iscrpljena i u velikom šoku od svega toga - ispričao je mladi heroj Vučkov. Njegovu ispovijest pročitajte OVDJE.

- Bijes me hvata, neviđeni bijes. Na tom zemljištu, od kojeg sam se najviše bojala, koje mi Općina nikada nije željela prodati, a da nikada o njemu nije vodila brigu, vatra mi je ušla u život. Ja sam na njemu mislila maknuti borove, spomenike lijenosti i nemara. Ali nisu mi dali, odbili su me svaki put. Srce mi plače od tuge, srce mi buba od bijesa. Srce mi je pokleknulo u požaru. Moram ostati u bolnici dok se ne smiri, čeka me još nekoliko kardioloških pretraga, praćenje stanja. A onda ću kući. Obitelj će iz ruševina opet izgraditi naš dom. Obitelj će ga dignuti opet - kazala je Dragica za Slobodnu.

Kaže kako svojeg heroja Ivana neće nikad zaboraviti, kako će njega i kolege pozvati u konobu."Čim sam se uzmogla, poslala sam mu poruku i rekla: 'Ovdje je tvoja utopljenica, voljela bih te čuti'. Bio je to vrlo dirljiv razgovor. I on i ja smo bili na rubu plača dok smo razgovarali", kazala je.

Zahvalila se i bolničkim djelatnicima koji su joj pružili sjajnu njegu.