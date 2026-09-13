Ispovijest evakuiranog turista s Brača: 'Bilo me strah za život, neki su skakali u more...'

Jučer smo došli tu, sjeli smo večerati i odjednom osjetili dim, nismo mogli ni zamisliti da se vatra tako brzo širi, ispričao nam je dramatične detalje jučerašnje evakuacije jedan od turista koji se našao na Braču.

Podsjetimo, vatrogasci se već danima tamo bore s vatrenom stihijom, a sinoć je bilo posebno dramatično kada je vjetar krenuo puhati i vatra se brzo širila, zbog čega se dio ljudi morao evakuirati.

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- Kada je počelo gorjeti, pokušavali smo ostati smireni, nismo mogli očekivati da će se tako nešto uopće događati - ispričao nam je čitatelj.

Dodaje kako su odmah pojurili prema automobilima, te da je vatra bila oko njih.

- Nazvali smo 193 i rekli su nam da odemo do plaže. Tamo smo i otišli i čekali smo s ostalima. Vatrogasci su vrlo brzo došli s policijom i brodovima - rekao nam je čitatelj.

Ističe i kako je vjetar bio izrazito jako, a more nemirno, što je davalo posebnu dozu zabrinutosti.

- Dio ljudi je skakao u more. Nisam se nadao ovome. Vatra se jako brzo širila, u jednom sam se trenutku bojao za svoj život - ispričao nam je čitatelj.

Istaknuo je i kako su vatrogasci, prema njegovom mišljenju, odradili odličan posao.

- Sada smo na putu za Split. Ovo je definitivno ljeto za pamćenje - zaključio je čitatelj.