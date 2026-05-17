Ispovijest majke: 'Mojem sinu i njegovim prijateljima ponudili su drogu u inbox. To je pošast'

Nuđenje droge ili drugih nepoznatih supstanci nalik na drogu, elektroničkih cigareta ili alkohola maloljetnicima putem društvene mreže Snapchat? Problem je to s kojim se nedavno susrela jedna naša čitateljica, majka jednog tinejdžera. Kako nam je ispričala, sin je bio na jednom koncertu u Zagrebu s prijateljima za koji je bilo navedeno da je ulaz dozvoljen starijima od 16 godina što odgovara njegovoj dobi.

- Vratio se kući u stanju u kakvom ga još nikad nisam vidjela, teško mi je to i opisati. Znam da nije u pitanju alkohol, a nije htio reći što je uzeo. Natjerala sam ga da mi preda mobitel. Slomio se i sve mi priznao - još pod dojmom pričala je naša sugovornica.

Otkrila je da je putem Snapchata došao u kontakt s nepoznatim osobama od kojih je, tvrdio je, kupio 'vape' (e-cigareta - op.a.) ispunjen nekakvom nepoznatom tekućinom. Uz to, navodno je konzumirao velike količine energetskih pića.

Kako je objasnila, radi se o tome da osoba koja preprodaje te supstance ih fotografira, podijeli fotografiju i svoju lokaciju s osobama iz svog zajedničkog kruga. Oni je zatim dijele dalje svojim prijateljima za koje, prema lokaciji vide da se nalaze u blizini, a često su to upravo maloljetnici. Ta fotografiju kasnije nestaje, odnosno automatski se briše ako nije sačuvan screenshot. Želi upozoriti druge roditelje da pripaze na koji način njihova djeca koriste ovu aplikaciju izrazito popularnu upravo među djecom i mladima jer je poruka stigla u inboxe i dvadesetak drugih osoba iz tog društva na toj lokaciji.

Policija: Najvažnija je edukacija

Jesu li se susreli s ovakvim načinom prodaje droga ili nepoznatih supstanci putem Snapchata pitali smo i zagrebačku policiju.

- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke nisu se susreli s ovakvim načinom prodaje droga te nije bilo kriminalističkih istraživanja radi prodaja droge na takav način dok je bilo drugih sličnih načina kao što je dogovaranje kupoprodaje ili naručivanje droge preko interneta. Što se tiče drugih sličnih načina prodaje droga možemo istaknuti da razvojem tehnologija te porastom sve većeg broja raznih društvenih mreža i aplikacija za komuniciranje otvaraju se mogućnosti kriminalnih aktivnosti vezanih uz kupoprodaju droga te i sami načini ilegalne prodaje se mijenjaju - kazali su iz zagrebačke policije.

Dodaju da je pristup internetu i društvenim mrežama i aplikacijama dostupniji sve mlađoj populaciji te je rizični element što današnje odrastanje djece bez mnogih gadgeta gotovo nije moguće, od mobitela, tableta, laptopa, stolnih računala, igraćih konzola.

- Navedeno je moguće prevenirati kroz obrazovanje o samozaštitnom ponašanju u osnovnim školama da se više djecu educira o medijskoj pismenosti te opasnostima koje vrebaju na internetu kako bi sami mogli prepoznati sadržaje koje nisu za njih primjereni i koji ih dovode u rizik. Ujedno, ne zaboravljati uključivati i educirati roditelje, jer najveća je odgovornost na njima kako bi oni sami odredili granice korištenja interneta, društvenih mreža i aplikacija te usmjerili svoju djecu da se orijentiraju na sadržaje koji su za njih primjereni i iz kojih će izvući pozitivan utjecaj. Navedeno im može olakšati i tehnologija koja kroz opcije roditeljske zaštite filtrira što je primjereno, a što nije za djecu - kažu iz zagrebačke policije.

Dodaju da njihovi policijski službenici već godinama intenzivno provode preventivna predavanja u osnovnim i srednjim školama na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije na temu prevencije ovisnosti, vandalizma i nasilja za učenike i roditelje, dok su pojavom zlouporaba internetskih aplikacija i društvenih mreža među djecom i mladima posljednjih godina, uvedena i intenzivna predavanja na temu nasilja (Cyberbullying) i drugih neprihvatljivih ponašanja djece i mladih u virtualnom svijetu (preventivna kampanja Ministarstva unutarnjih poslova #sigurni ONLINE), uz edukaciju djece i mladih gdje i kako pronaći pomoć (platforma Help4You, aplikacija RED BUTTON). 