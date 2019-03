Ista presuda: Doživotna robija zato što su autom ubili starca

Hamdi H. (30) iz Moabita i Marvin N. (27) su na sudu u Berlinu opet osuđeni za ubojstvo i dosuđene su im doživotne kazne zatvora (s mogućnošću pomilovanja nakon 15 godina). Podsjetimo, dvojica mladića su se utrkivali vozilima u veljači 2016. godine u Berlinu. Došlo je do nesreće u kojoj je poginuo umirovljenik (69). Mladići su lakše ozlijeđeni.

Foto: Paul Zinken/DPA/PIXSELL

I prema prvoj presudi 2017. godine osuđeni su za ubojstvo te su dobili doživotne kazne zatvora, ali je Savezni vrhovni sud presudu ukinuo i vratio slučaj na ponovno suđenje. Bild piše u utorak da je sud u Berlinu opet isto presudio, ali da je sudac sada puno detaljnije objasnio zašto su odlučili da su ilegalne autoutrke zapravo ubojstvo.

- To što se dogodilo nema veze s nehajem. Osuđeni su se iz niskih pobuda igrali sa životom drugih ljudi. Osuđeni su bili doslovno zaljubljeni u sebe i potpuno bezobzirni, a svoja su vozila doslovno obožavali - smatra sudac. Branitelji osuđenih su se opet žalili pa će o svemu opet odlučivati Savezni sud. Marvin N. (27) je na suđenju tvrdio kako je bio uvjeren da se njemu nesreća ne može dogoditi jer je vožnju automobilom doveo do savršenstva. Također je mislio da utrka automobila ne predstavlja nikakav rizik.

- Ne znam kako se se mogao tako precijeniti. To što se dogodilo spustilo me na zemlju. Želim se istinski ispričati - rekao je Marvin. Osuđeni su prošli kroz 11 semafora, u većini slučajeva kroz crveno svjetlo. Michael W. (69) je na semaforu svojim Jeepom krenuo na zeleno i došlo je do sudara. Marvin je Mercedesom AMG CLA 45 tada jurio oko 138 km/h, a Hamdi je Audijem A6 TDI jurio od 160 do 170 km/h. Od listopada 2017. godine Njemačka je postrožila zakon te oni koji sudjeluju u ilegalnim utrkama zbog kojih netko pogine mogu dobiti kaznu do deset godina zatvora, piše Bild.

Foto: Paul Zinken/DPA/PIXSELL

Presuda Hamdiju i Marvinu je iznimka, a ako ju Savezni sud potvrdi to će biti i presedan.