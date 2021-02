I u ovoj proračunskoj godini Istarska županija izdvaja znatna sredstva za područje obrazovanja, a ukupne investicije u narednom trogodišnjem razdoblju za iznosi čak 132,6 milijuna kuna.

Pored izgradnje nove zgrade Medicinske škole u Puli i rekonstrukcije i dogradnje Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje, provode se i brojni drugi projekti i programi. U završnoj fazi su, primjerice, sanacija poda učionice u prizemlju OŠ „Vazmoslav Gržalja“ Buzet, u iznosu od 215 tisuća kuna, te zamjena kotla za grijanje u kotlovnici osnovne škole Vladimira Gortana Žminj, u iznosu od gotovo 100 tisuća kuna. Koncem prošlog mjeseca je, pak, okončana sanacija potkrovlja Učeničkog doma Pula, investicija vrijedna 350 tisuća kuna

Nadalje, osnovne i srednje škole čiji je osnivač Istarska županija, provode projekt Školska shema, a traje od 1. kolovoza 2017. do 31. srpnja 2023. godine. Školska shema je mjera potpore s kojom se promiču uravnotežena prehrana i zdrave prehrambene navike djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljana skupina u Školskoj shemi su učenici osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske u shemi voća i povrća, te učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola u shemi mlijeka i mliječnih proizvoda. U sklopu mjere, učenicima se minimalno jednom tjedno za vrijeme održavanja redovne nastave podijeli do 150 grama voća po učeniku i do 0,25 litara mlijeka po učeniku. Vrijednost odobrenih sredstava za školsku godinu 2020./2021. je 319 tisuća kuna, a osigurana su od strane Ministarstva poljoprivrede, nositelja projekta.

Iznimno značajna su i dva EU projekta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pula, a koji se odnose na uspostavu Centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma (KLIK Pula), financirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda. Projekti se odnose na osnivanje Centra nadogradnjom i opremanjem postojeće infrastrukture Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (ŠTUT) te usavršavanjem nastavnika strukovnih predmeta i uvođenjem moderniziranih programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja. Glavne aktivnosti KLIK-a bit će usmjerene na provedbu obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u ugostiteljstvu i turizmu temeljenog na radu, a prema potrebama poslodavca. Ukupna vrijednost projekata je 75 milijuna kuna.