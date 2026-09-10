Istarski SDP protiv dovoza otpada iz Gospića u Istru

Istarski SDP protivi se dovozu otpada s lokacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću na područje Istre i njegovoj termičkoj obradi u cementari Holcim u Koromačnu, te od Vlade traži da odustane od tog plana, priopćili su u četvrtak nakon što je vlada na sjednici donijela takvu odluku. Smatraju da se problem nastao višegodišnjim propustima državnog sustava gospodarenja otpadom sada pokušava prebaciti stotinama kilometara dalje, odnosno u Istru.

"Građani Labinštine i istočne Istre o svemu ponovno saznaju kada su odluke već donesene. Nitko ih nije pitao, nitko im nije pravodobno predstavio plan, količine, rezultate analiza ni način na koji bi se otpad dopremao i obrađivao. Takav odnos prema lokalnoj zajednici smatramo neprihvatljivim", ističe istarski SDP.

Posebno je zabrinjavajuće, dodaju, što se sve događa neposredno nakon što je plan zbrinjavanja otpada iz Gospića na području Zaprešića izazvao snažno protivljenje tamošnjih građana. Tabak Grupa potom je povukla svoju ponudu, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 9. rujna poništio postupak javne nabave.

"Ako su građani jedne sredine jasno rekli da ne žele da se taj otpad dovozi na njihovo područje, odgovor države ne može biti pronaći drugu sredinu, donijeti odluku bez njezina sudjelovanja i očekivati da građani šute".

Iz SDP-a navode kako se, prema službenim podacima, radi o približno 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama koji je klasificiran kao neopasan otpad, no riječ je o sanaciji lokacije na kojoj postoji daleko širi i ozbiljniji problem jer se na lokaciji bivšeg PPK Velebit nalazi i više tisuća tona drugog otpada. Provedena ispitivanja pojedinih uzoraka pokazala su opasna svojstva i opterećenje tla određenim teškim metalima, napominju.

"Ako je 650 tona koje se namjerava transportirati doista neopasno, onda ne postoji nijedan razlog da javnosti odmah ne budu dostupne sve analize, uzorci, klasifikacije, prateći listovi, plan transporta, količine koje bi završile u pojedinoj cementari i svi ostali dokumenti na temelju kojih je takva odluka donesena", smatraju u SDP-u.

Od Vlade i Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije traže da odustanu od Koromačnog kao lokacije za zbrinjavanje otpada te da javno objave kompletnu dokumentaciju na temelju koje je takvo rješenje uopće razmatrano ili doneseno.

"Ako je država godinama dopuštala da problem raste, onda država mora preuzeti odgovornost i pronaći rješenje koje će biti stručno, transparentno i prihvatljivo, a ne čekati posljednji trenutak i potom tražiti sredinu koja će prihvatiti ono što druge nisu", poručili su istarskog SDP-a.