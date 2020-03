Istarski stožer: Pridržavajte se mjera da ne zatvorimo dućane!

Imamo sve više ljudi koji dolaze iz Austrije i Njemačke i tamo su radili kao ugostiteljski radnici. I sada je uslijedio njihov povratak kod nas, poručili su iz istarskog Stožera. Nalazi koje su poslali u nedjelju su negativni.

- Tijekom jučerašnjeg dana je suspektno obrađeno devet pacijenata, svi su imali blažu kliničku sliku i uzeti su uzorci. Poslali smo ih doma u samoizolaciju. Uzorci su poslani u Kliniku za infektivnu bolnicu "Dr. Fran Mihaljević", ali rezultate ne očekujemo do kraja ovog dana zbog velikog broja uzoraka koji tamo stižu - poručili su.

- Još uvijek je obrazac javljanja virusa prihvatljiv. Znamo realne kontakte i područje, i u slučaju pozitiviteta tih ljudi možemo njihove kontakte staviti u izolaciju - poručili su.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svi zaraženi imaju blagu sliku i dobrog su općeg stanja. Za neke pacijente su već počeli raditi testove da vide jesu li ozdravili. Podsjetimo, moraju biti negativni na testove u razmaku od 48 sati.

Što se upisa u škole tiče, nema upisa u prve razrede niti sistematskih pregleda, odnosno sve što je vezano uz rad školske medicine.

Crveni križ spreman pomoći

Crveni križ Istarske županije je do sad postavio šest šatora ispred bolnica i educirali su 31 volontera za socijalnu podršku putem telefona.

- Puno nam ljudi želi pomoći. Nazovite svoje gradska društva i bit ćete raspoređeni, ali nemojte izlaziti. Otvarajte vrata samo volonterima koji su označeni znakom Crvenog križa i onima s kojima ste bili u kontaktu. Za sve volontere i djelatnike osigurali smo edukacije koje su odslušali i spremni su i zaštićeni. Jedan naš djelatnik je bio voditelj karantene, a društvo Buje je bilo kontaktirano da dostavlja vodu i hranu na granične prijelaze - poručila je ravnateljica Crvenog križa Istarske županije.

- Organizirali smo karantenu za vozače i ona je spremna. Danas i jučer tvrtke organiziraju svoje vozače u skladu s vlastima, organizirao se sustav da promet robe ne bude zaustavljen preko granice. HZJZ i epidemiolozi će lokacije firme prekontrolirati i dati suglasnost. Pratimo provođenje mjere, raspravljali smo i analizirali o tome, istaknuli smo kao problem je da su mjere koje smo proveli su restriktivne i svi ocjenjujemo da se velika većina njih pridržava tih mjera. Zadovoljan sam time, zaustavili smo dnevnu migraciju i kontakte ljudi i to je najefikasnija mjera za sprečavanje širenja virusa. No, ima i problema - upozoravamo tržne centre i prodavaonice, provedite sve mjere koje su propisane! U kontaktu smo s njihovim upravama i treba neke i pohvaliti - rekao je načelnik Stožera za civilnu zaštitu Istarske županije Dino Kozlevac

'Nemojte putovati, molimo vas'

- U protivnom idemo u ograničenje rada, ne želimo to raditi, ljudi moraju negdje kupovati namirnice. Odgovornost je i ljudi, ali i pravnih osoba - rekao je. Dodao je i kako trebaju ograničiti kretanje ljudi.

- Apeliram na građane iz unutrašnjosti da ne idu na more osim ako stvarno to ne trebaju. Apeliram i na naše građane da ne putuje, pa ni u unutrašnjost, osim ako stvarno nije nužno potrebno. Uvjeren sam i da ćemo prije 14. travnja biti u prilici da sagledamo mjere i vidimo opcije - poručio je Kozlevac.

Rekao je da benzinske postaje mogu raditi kako imaju propisano radno vrijeme, no da ugostiteljski objekti i trgovine unutar njih imaju ograničeno radno vrijeme.

- To znači da ne možete kupiti čips ili kekse tamo poslije 18 sati, nego samo natočiti gorivo - poručio je.

Ljudi koji imaju povećani rizik za oboljenje i smrtnost je preporučeno da ne izlaze u preventivnom smislu, a krajnja mjera bi bila da se njima zabrani izlazak.

- U ovom trenutku mogu izlaziti, ali je preporuka da što manje idu van. U ekstremnoj situaciji bi predstavnici Crvenog križa morali odraditi svoje - poručili su iz Stožera. No, tvrde da je to najgori mogući scenarij i da se sve radi kako do toga ne bi došlo. Iz Crvenog križa su poručili da ih se može kontaktirati i sad.