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Dan antifašističke borbe

Istarski župan: 'Antifašističke vrijednosti su temelj suvremene Istre, Hrvatske i Europe'

Piše HINA,
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Istarski župan: 'Antifašističke vrijednosti su temelj suvremene Istre, Hrvatske i Europe'
Pula: U Titovom parku polozeni su vijenci povodom Dana pobjede nad fasizmom i Dana Europe | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Moramo antifašizam prenijeti mladim generacijama u nasljeđe jer se ne smije zaboraviti što su fašizam i nacizam, a što znači antifašizam, naglasio je SIljan

Istarski župan Boris Miletić poručio je u ponedjeljak, prilikom polaganja vijenaca na Spomenik palim antifašističkim borcima Grada Pule i kod Spomen-ploče na Gradskom groblju i u Titovom parku, da su antifašističke vrijednosti trajni temelj suvremene Istre, Hrvatske i Europe. "Dan antifašističke borbe podsjeća nas na hrabrost ljudi koji su se suprotstavili fašizmu i borili za slobodu, dostojanstvo i pravo na vlastiti identitet. Za Istru taj datum ima posebno značenje jer je antifašistička borba bila temelj njezina pripojenja matici Hrvatskoj", istaknuo je Miletić.

To je istodobno prilika da potvrdimo vrijednosti koje i danas živimo - toleranciju, međusobno poštovanje, otvorenost i zajednički život različitosti, po kojima je Istra prepoznatljiva. To su vrijednosti na kojima su izgrađene suvremena Istra, Hrvatska i Europa i koje smo odgovorni prenositi budućim generacijama, kaže Miletić.

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U Titovom parku prisutnima se obratio predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Boris Siljan podsjetivši da se današnji dan obilježava u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine, kada je u šumi Brezovica kod Siska formiran Prvi sisački partizanski odred, ujedno i prva antihitlerovska postrojba u tadašnjoj okupiranoj Europi.

Moramo antifašizam prenijeti mladim generacijama u nasljeđe jer se ne smije zaboraviti što su fašizam i nacizam, a što znači antifašizam, naglasio je SIljan.

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Dodao je kako "Istra nije pokleknula", o čemu svjedoče i „Vodnjanska bitka“ 1920., Proštinska buna i Labinska republika 1921. godine, pokušaj sabotaže fašističkog plebiscita Gortanovaca, pobuna žena Tinjanštine 1931. i mnoge druge manje poznate antifašističke epizode.

Do konačnog sloma fašizma i nacizma, regija je podnijela strašnu cijenu, odnosno 17.000 žrtava, rekao je Siljan.

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