Istetovirao lice u bojama bande i sada ga nitko ne želi zaposliti

Puk Kireka (31) pridružio se 2008. jednoj od najopasnijih bajkerskih bandi u Novom Zelandu, Mongrel Mobu.

Nekoliko godina kasnije postao je otac i to troje djece, amaterski se bavi ragbijem i pobijedio je ovisnost o amfetaminima i želi pronaći dobar posao. U tome ga sprečava velika tetovaža na licu na kojoj piše 'Notorious' u bojama bande. Zbog nje je postao obilježen, a primijetio je i čudne poglede na jednoj utakmici.

Sadly Notorius BIG is not recruiting, could have been the perfect job. Puk Kireka, from #Napier #NewZealand struggles finding a job with 'Notorious' tattooed across face . https://t.co/0yyfC1wOXt

- Zašto je mafijaš na terenu? Zbog njega tim loše izgleda - rekao je jedan sportski komentator. Kireka mu je odgovorio da je uspio skinuti 31 kilu zbog ragbija i već nekoliko godina nije bio na sudu.

- Ja ću uvijek biti mafijaš, ali je bitno napomenuti da treba živjeti boljim životnim stilom. Želim da i drugi članovi bande počnu ovako živjeti. Uništavaju si život alkoholom i pušenjem - rekao je i dodao:

Aiming to become “healthy, look and feel good,” ex-con Puk Kireka said he realized it would be tough getting employment as the lower part of his face is emblazoned with the word “Notorious” #lasertattooremovalspecialist #newskinlasertattooremoval #victoriabc #yyj #laserclinics pic.twitter.com/6lYIqzB30s