Isti proizvodi u Hrvatskoj skuplji nego u ostatku EU, Borzan: 'Tu smo najgori, svašta serviraju...'

Europarlamentarka Biljana Borzan (SDP, S&D) u novom mandatu je članica Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO) te zamjenska članica u Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI). Za 24sata je komentirala na što je najponosnija u prethodnom mandatu te kako planira opravdati povjerenje građana u još jednom mandatu u Europskom parlamentu.

- Prošli mandat je najviše obilježen mojim radom na tzv. programiranom kvarenju uređaja jer građanima je nelogično da je tehnologija toliko uznapredovala, a uređaji koje smo kupovali 1960. godine su trajali 30 - 40 godina, dok ovi današnji traju koliko i jamstvo. To je možda najprepoznatljiviji zakon na kojem sam radila, ali bilo je mnogo toga. Moj ured radi kao mali potrošački centar jer građani mi se često javljaju s problemima i to mi dobro dođe jer se neki upiti stalno ponavljaju što znači da je ozbiljan problem u pitanju - komentirala je prethodni mandat.

Borzan je dobila više od 80.000 preferencijalnih glasova za još jedan mandat u EU parlamentu, a kako ostaje u istim odborima, namjerava nastaviti raditi u istome smjeru. Osim toga, pozabavit će se i digitalnim svijetom.

- To je bitan problem, ne samo kupovina putem interneta nego i stvaranje većeg povjerenja građana u kupovinu, nego i općenito utjecaj na živote prvenstveno mladih ljudi, kao i sigurnost na internetu. Mnogi nisu svjesni što znači kad daju određene podatke, dosta smo napravili ali još uvijek ima dosta problema. Najviše me tišti da oni koji su toliko dobri budu naivni i najčešće žrtve svakakvih vrsta prevara, a u prvom redu su djeca i stariji sugrađani koji su odrasli u doba kad je moral bio na visokoj razini pa ne mogu vjerovati da bi netko na takav način varao. To su mi prioriteti za sljedeći mandat, ali svakako će biti oblikovan prema željama i potrebama građana - najavila je Borzan.

'Cijene u Hrvatskoj su najveće, problem nije nestao. Radit ćemo na tome'

Smatra kako će naredno razdoblje u EU biti jako izazovno, a to se već vidi na glasanjima, kako kaže, ekstremna desnica je vrlo glasna. Iako su u vijek bili takvi, u zadnjih par sjednica su još agresivniji i glasniji, ali ne prije nam radikalna desnica, govori Borzan.

Osvrnula se i na inflaciju te visoke cijene u Hrvatskoj jer nisu samo Hrvati koji osjete inflaciju, brojni iseljenici su iznenađeni kako su pojedini proizvodi poznatih marki u Njemačkoj znatno jeftini od onih na policama u Hrvatskoj. Borzan kaže kako je poznato da ista tjestenina u Italiji košta 1,40 eura, a u Mađarskoj 5,30 eura.

- Pokrenuli smo jednu inicijativu u prošlom mandatu oko toga. Hrvatska je tu najgora, cijene su najveće, a to se događa i u ostatku Istočne Europe. Tržišta zemalja koje su novije države članice su manje na tržištu moćne da to reguliraju kao što to radi Njemačka koja ima veliko i moćno tržište. Njihove vlade se postave tako da to zakonom ograniče, na primjer ne može na policama biti sok koji ne zadovoljava zakonske kriterije, kod nas toga nema. Vlade same po sebi nisu dovoljno jake da se izbore za to, a moguće i da ne žele. Često se to objašnjava i veličinom tržišta, nije isto kad firma plasira nešto na tržište od 80 milijuna stanovnika i 3,5 milijuna stanovnika - govori Borzan te dodaje kako su tražili od Europske komisije analizu i određene prijedloge što se može napraviti po tom pitanju.

- Iznenadilo me to da je ta tema postigla politički konsenzus u svim političkim grupacijama, od ekstremne desnice do ekstremne ljevice - svi su smatrali da je to prihvatljivo. Nažalost, problem nije nestalo, ali vratit će se sigurno u raspravu - dodaje.

Imat ćemo dugoročne zdravstvene posljedice: Serviraju nam nezdrave sastojke!

No, to nije jedini problem na tržištu. Ozbiljan problem na tržištu su šrinkflacija i skimpflacija koje su pojačane posljednjih nekoliko godina, a to je primijetio i dobar dio potrošača.

- To će biti također jedan od prioriteta u mom mandatu. Naime, dolazi do smanjenja pakiranja i kvalitete, a cijena veća. S tim da kvaliteta usluge je jedan dio problema, stavljanje manje zdravih sastojaka u recepturu. Nešto što kupujete godinama, nećete svako malo gledati sastojke, a ljudi slabo poznaju kemijske spojeve tumačiti. Velika je razlika, a ljudi zapravo tu razliku niti uočavaju niti problematiziraju. To je s jedne strane varanje potrošača, a s druge strane potrošači misle da kupuju nešto što ne kupuju. To će imati dugoročno zdravstvene posljedice jer danas 80 posto životno opasnih bolesti uzrokovane su zbog loše hrane jer to je najvažniji faktor - apelira Borzan dodajući kako dio ljudi nije niti svjestan da se u proizvodima koje koriste godinama izmijenila receptura s manje zdravim sastojcima, a okus je ostao gotovo isti.

Još jedna tema koja brine Europljane, a o kojoj se govori i u Europskom parlamentu je i stambeno zbrinjavanje.

- Najčešće se spominje socijalna i održiva stanogradnja, to znači da država financira izgradnju novih stanova i ulaganje u postojeće kroz ulaganje u održivost tih prostora te samim time se obara cijena stanova zbog te vrste pomoći. Da bi se takav pomak dogodio to mora biti ogromno ulaganje, a vidjet ćemo kakvi će sve biti prijedlozi. No, ta tema je ozbiljno shvaćena jer mladi ljudi nemaju velike plaće na početku karijere. Najsvjetliji primjer je Beč jer grad raspolaže s jako velikim brojem stanova koje iznajmljuje po povoljnim cijenama. Europska unija se uvijek nastoji voditi primjerima dobre prakse - kazala je europarlamentarka.

Podržala Milanovića i osudila napad na Trumpa: 'Ovo mu je dalo znatan vjetar u leđa!'

Osvrnula se i na više od 80.000 preferencijalnih glasova koje su joj dali na povjerenje birači u Hrvatskoj, što je nadmašio samo premijer Andrej Plenković s njih više od 100.000, no on neće u Bruxelles.

- Nije bilo očekivano, ali sam se stvarno potrudila i zalagala. Građani su prepoznali moj rat i trud. To je s jedne strane veliki ponos i zadovoljstvo, ali i obvezujuće jer treba se nastaviti dokazivati da je to zasluženo - govori Biljana Borzan za 24sata.

Kratko je komentirala nadolazeće predsjedničke izbore: "očekujem da će Zoran Milanović pobijediti, on je najpopularniji političar i samim time ima dobru startnu poziciju. Vidjet ćemo tko će biti protukandidat, ali ne očekujem da će se nešto povijesno dogoditi".

Osudila je pokušaj Atentata na Donalda Trumpa uz poruku kako bez obzira podržavamo li njegovu politiku ili ne, to nije način slanja poruke slažemo li se s njim ili ne.

- Taj čin je za osudu, no znajući kako politika funkcionira, ovo mu je dalo znatan vjetar u leđa - zaključuje.