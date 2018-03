'Istina o Istanbulskoj' najavila referendum, pisali predsjednici

Građanska inicijativa "Istina o Istanbulskoj", koja okuplja više od 25 udruga, najavila je u četvrtak ispred Sabora pokretanje referenduma putem kojeg bi se vidjela volja građana o pitanju ratifikacije Konvencije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Građanska inicijativa "Istina o Istanbulskoj konvenciji" pred Saborom najavljuje referendum oko Istanbulske konvencije Reporterka: Nikol Zagorac Posted by 24sata Politiko on Thursday, 15 March 2018

- Mi koji smo protiv Konvencije, nismo to zbog toga što ne bi podržavali napore države oko sprječavanja nasilja nad ženama i u obitelji, već zato što se u Konvenciji krije, odnosno čak je i vrlo očita, rodna ideologija - istaknula je novinarima Kristina Pavlović, predsjednica udruge GROZD te koordinatorica inicijative "Istina o Istanbulskoj."

Iako su uvjereni da bi prikupili u zadanom zakonskom roku dovoljan broj potpisa za pokretanje referenduma, poslali su i pismo predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović i uputili joj apel da skrati tu proceduru i da, u skladu sa svojim Ustavnim ovlastima, ona raspiše referendum. Nadaju se, poručili su, da će predsjednica ostati dosljedna sama sebi.

- Zna se njezin stav o referendumu i ovoj Konvenciji. Ona se založila da se oni neprijeporni dijelovi implementiraju kroz zakonodavstvo, a izostave oni sporni - istaknuo je Ivan Mihanović iz udruge Vigilare.

Iz inicijative smatraju da volja političara koji žele ratifikaciju, nije odraz mišljenja većine građana.

- U Istanbulskoj konvenciji postoje odredbe koje su velikom broju građana neprihvatljive. U javnoj raspravi 80 posto sudionika usprotivilo se ratifikaciji te Konvencije upravo zbog tih odredbi. I hrvatski biskupi i znanstveno vijeće HAZU-a izjasnili su se da ne mogu podržati Konvenciju zbog rodne ideologije koju ona sadrži - ističu.

Naglasili su u pismu kako bi predsjedničinom inicijativom referendum bilo moguće pokrenuti prije same ratifikacije u Saboru.

- Ako mi pokrećemo referendum, on će se održati poslije ratifikacije te će se na njemu odlučivati o otkazivanju Konvencije - napisali su.

U pismu su predsjednici obrazložili i zašto rodna ideologija, za koju tvrde da se nalazi u Konvenciji, nije dobra.

- Istanbulskom konvencijom bi se ozakonila dogma rodne ideologije prema kojoj naš "spol" nema veze s našim "rodom", odnosno netko tko je po spolu muškarac, može slobodno odabrati da je po rodu žena i obrnuto - ističu, među ostalim, dodajući kako je Konvencija sama po sebi kontradiktorna u definiciji roda.

- Na jednom mjestu (čl.3.) definira rod kao nešto što je osobi namijenilo, tj nametnulo društvo, a na drugom mjestu (u točki 53. Pojašnjavajućeg izvješća) kao nešto s čime se sama osoba poistovjećuje, tj bira - obrazložili su.

Iako pojedini zakoni već sadrže termin roda, potvrdila je Pavlović, Konvencija po prvi puta definira što se pod time misli, odnosno da se rod i spol odvajaju. Ove udruge smatraju kako je ta teorija konfuzna i neznanstvena te bi mogla opasno ugroziti uravnotežen i zdrav razvoj djece i mladih.

- Kao roditelji i građani posebno smo zabrinuti oko zahtjeva Konvencije da se ovaj koncept roda odvojen od spola osobe uvede u obrazovanje, i to od vrtića pa na dalje, i u medije - rekla je Pavlović.

Zbog svega navedenog, ističu, Istanbulsku konvenciju u ovih sedam godina nije željelo ratificirati pola zemalja članica EU.

- Smatramo da bismo sve nesporne članke Konvencije, koji se zaista bave zaštitom žena, trebalo kao suverena država ugraditi u naš zakon. Svi koji se protive takvom prijedlogu i inzistiraju na ratifikaciji, samim time potvrđuju da to čine samo zbog promocije rodne ideologije - zaključili su u pismu.

Financijski aspekt, ističe Mihanović, također je sporan u ovom dokumentu

- Čuli smo, više od milijardu kuna će otići na implementaciju Konvencije. Postavljamo pitanje kome? Najizglednije je da se radi o organizacijama civilnog društva iz platforme 112. Poznati su njihovi svjetonazorski stavovi. Tu se ne radi samo o SOS telefonima i sigurnim kućama za žene već i o aktivnom provođenju u sve pore društva, tako nalaže Konvencija - rekao je.

Iako je ministrica socijalne politike Nada Murganić prije istaknula kako će se utrošiti 1,5 milijuna kuna, Mihanović kaže kako je to podatak izrečen od strane HDZ-a.

Poslao je i vrlo jasnu poruku predsjednici Grabar-Kitarović i premijeru Plenkoviću za kojeg je istaknuo kako se više ne poziva na demokršćanstvo na koje se pozivao u kampanji kada su mu trebali glasovi da postane predsjednik stranke i Vlade.

- Ako se ne želi poštivati volja naroda izraženog u demokratskoj proceduri, na javnoj raspravi, onda će se glas naroda vidjeti na ulicama. Definitivno se ide u referendum i u prosvjede. Prvi veliki prosvjed će biti uskoro - poručio je.

Saborski zastupnik Hrasta, Hrvoje Zekanović, jedan od najglasnijih protivnika ratifikacije Konvencije, podržao je inicijativu pokretanja referenduma.

- Nikada ni jedna tema u hrvatskom narodu nije izazvala toliko prijepora pa zato smatramo da se treba čuti glas javnosti i svi oni koji se boje istine, bit će protiv referenduma - rekao je.

Na pitanje novinara što misli o sadašnjim zakonima i načinima na koji se država bori protiv nasilja, Zekanović je istaknuo kao se protiv svakog nasilja treba kontinuirano boriti.

- Zato je naš prijedlog premijeru i svima onima koji su za ratifikaciju; napravimo zakon i sve one pozitivne odredbe implementirajmo u hrvatski zakon, a izbacimo ovaj mali, mali, sporni dio koji se tiče rodne ideologije. To se, naravno, neće napraviti jer nikome od zagovaratelja nije do zaštite žena - poručuje Zekanović dodajući kako on kroz svoj život itekako vodi računa o zaštiti žena.

Naglasio je kako je HDZ i 2014. godine, kada se zalagao za ratifikaciju Konvencije i prozivao SDP i Vladu Zorana Milanovića zbog neratificiranja, imao krivu politiku kao što je ima i danas.

- HDZ je demokršćanska stranka, premijer je u kampanji tisuću puta to istaknuo. Mislim da se trebao i onda i sada ponašati kao demokršćanska stranka, odnosno reći ne ovom spornom dokumentu. Ne možete vi staviti naziv demokršćanska stranka i biti demokršćani, to morate živjeti svojim životom i pokazivati svoja djela - rekao je.

Premijeru Plenkoviću, koji tvrdi da rodne ideologije nema, poručio je da upita svog prijatelja, Antonija Tajanija, predsjednika Europskog parlamenta, zašto on nije glasao za ovaj dokument.

- Kao što je Bernardić prije par dana priznao na svom profilu da rodne ideologije ima, neka prizna i Plenković. Rodne ideologije ima, to su rekli i hrvatski biskupi - poručio je.