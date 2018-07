Istospolni par tuži Ministarstvo jer im ne daju da udome djecu

Istospolni par iz Zagreba tužio je Upravnom sudu Ministarstvo za demografiju zbog diskriminacije i šutnje administracije jer im je odbijeno pravo na udomljavanje djeteta, piše Večernji list.

Kako se navodi, u tridesetim su godinama, visoko obrazovani i s dobrim primanjima, ali kako nisu mogli imati zajedničku djecu, dva su se muškarca odlučila na udomljavanje koje su ocijenili najboljom opcijom. Htjeli su udomiti dvoje ili troje djece i prošli su sva testiranja te nitko nije problematizirao njihov status životnih partnera ili seksualnu orijentaciju. No u studenome su dobili rješenje centra za socijalnu skrb da se molba odbija jer su dva muškarca u životnom partnerstvu. Na to su se žalili Ministarstvu, ali kako odgovora nije pokrenuli su tužbu. njihova odvjetnica Sanja Bezbradica ispričala je za Večernji da isključivi i jedini fokus svakog postupka udomiteljstva treba biti interes i dobrobit korisnika udomiteljstva, dakle u ovom slučaju djeteta, a da to ne može biti spolna orijentacija udomitelja.