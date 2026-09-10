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Miletić najavio

Istra kreće u izradu novog Prostornog plana: 'Neke odluke kasnije se teško mogu vratiti'

Piše HINA,
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Istra kreće u izradu novog Prostornog plana: 'Neke odluke kasnije se teško mogu vratiti'
Pula: Mjesečna konferencija župana Istarske županije Borisa Miletića | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Istarski župan Boris Miletić najavio je donošenje novog Prostornog plana koji će imati značajan utjecaj na kvalitetu života, zaštitu okoliša i razvoj Istre, a čije izmjene bi mogle biti predstavljene vijećnicima već iduće godine

Istarski župan Boris Miletić najavio je u četvrtak na sjednici Skupštine Istarske županije donošenje ove godine odluke o izradi novog Prostornog plana, jednog od najvažnijih strateških dokumenata županije, kako bi njegove izmjene pred vijećnike mogle doći tijekom iduće godine. Prostorni plan ima dugoročne i često nepovratne posljedice za prostor te pri njegovu donošenju treba biti posebno odgovoran, kazao je Miletić odgovarajući na pitanje SDP-ovog vijećnika Vilija Bassanesea koji je ukazao njegovu važnost za kvalitetu života, zaštitu prostora i okoliša te gospodarski i turistički razvoj Istre.

"Cilj je novi plan, uz novi zakonski okvir, donijeti u kraćem roku nego dosadašnji, čija je izrada trajala sedam godina. Kod ovakvih dokumenata vrijedi pravilo - više puta mjeri, jednom reži, jer neke odluke o prostoru kasnije se teško mogu vratiti", kazao je Miletić.

Na opasku vijećnika Bassanesea da njegovo pitanje nije bilo kritika, već apel da donošenje ubrza s obzirom na novi zakonski okvir i rokove, Miletić je kazao da nije opravdano sve probleme u prostoru pripisivati županiji i Prostornom planu. Rekao je i da iskustva gradova i općina pokazuju koliko često mijenjanje planova može utjecati na preizgrađenost i izgled prostora, pa prostorno planiranje zahtijeva poseban oprez i odgovornost prema budućnosti Istre.

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Tijekom aktualnog sata IDS-ov vijećnik Viktor Lazarić zatražio je objedinjene podatke o rezultatima odvojenog prikupljanja otpada u gradovima i općinama od svibnja 2025. do danas, odnosno koliko su povećane stope odvajanja, smanjene količine miješanog otpada koje završavaju na Kaštijunu te gdje je ostvaren najveći, a gdje najmanji napredak.

Pročelnik za održivi razvoj Mirko Radolović rekao da podatke o količinama i stopama odvojenog prikupljanja vode komunalna društva i dostavljaju ih u Registar onečišćavanja okoliša, a bit će analizirani i prikazani i u županijskom Planu gospodarenja otpadom.

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"Nacrt Plana gospodarenja otpadom je gotov i dodatno je dorađen u srpnju, a pokrenute su i aktivnosti na izradi strateške studije. Prije toga želimo dokument predstaviti gradovima i općinama jer bez njihove aktivne uključenosti županija sama ne može provesti predviđene mjere", rekao je Radolović.

Dodao je i da je pokrenuta i izrada plana gospodarenja jednokratnom plastikom, a priprema se i stručna podloga za sustav gospodarenja biorazgradivim otpadom.

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