Istra: Lani 2,2 milijuna noćenja do lipnja, sada čak 80 % manje

U Istri trenutno boravi 2129 turista, doznalo se u četvrtak u Turističkoj zajednici Istarske županije, čiji podaci pokazuju da je od početka godine do 20. svibnja ostvareno ukupno 440 tisuća turističkih noćenja, što je 80 posto manje nego lani kada je u istom razdoblju ostvareno 2,2 milijuna noćenja.

Samo u prvih dvadeset dana svibnja ostvareno je oko 28 tisuća noćenja, što je za čak 96 posto manje nego u istom lanjskom razdoblju kada je ostvareno 820 tisuća noćenja, podaci su županijske turističke zajednice.

- Istarska turistička zajednica pripremila je promotivnu kampanju usmjerenu onim neodlučnim turistima koji već dobro poznaju Istru, a koja će obuhvatiti Sloveniju, Austriju i Bavarsku. No, još uvijek nije poznato kada će ona krenuti jer su granice između Slovenije i Austrije još uvijek zatvorene - potvrdio je Hini direktor županijske Turističke zajednice Denis Ivošević.

Objašnjava kako će se u toj kampanji govori o tome kako je Hrvatska vrlo dobro prebrodila krizu izazvanu epidemijom korona virusa te se u međuvremenu s protokolima dobro pripremila za prihvat gostiju.

- Ove će godine gotovo svi gosti imati poseban tretman jer neće biti gužve tako da ćemo imati više vremena posvetiti se svakom gostu - rekao je Ivošević.

Naglašava kako je tijekom protekloga vikenda u Istru stigao veliki broj slovenskih državljana, koji su doputovali čim su se u petak otvorile njihove granice. Većina njih ima nekretnine u Istri te su boravili u svojim vikendicama i apartmanima, a manji dio u nekim već otvorenim malim obiteljskim kampovima.

- Zbog epidemije korona virusa marketinške aktivnosti Turističke zajednice bile su zaustavljene, no kako se epidemiološka situacija poboljšala i otkako su mjere popustile krenuli smo s promotivnim aktivnostima. Uskrs nam je uvijek bio prvi pokazatelj kakva će nam biti sezona, no u ovim okolnostima to nam je pokazao upravo protekli vikend - istaknuo je Ivošević.

Naglašava kako interes za Istru postoji, što potvrđuju i gužve na granicama tijekom vikenda.

- Svi davatelji usluga, od ugostitelja i restorana do kafića otvorili su svoja vrata i tijekom vikenda su radili vrlo dobro. Upita za dolazak u Istru ima i to je dobar pokazatelj - poručio je Ivošević.

Tema: Hrvatska