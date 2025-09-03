Obavijesti

News

Komentari 0
TUŽITELJSTVO U AKCIJI

Istraga u BiH zbog ljubuških policajaca: Upali muškarcu u kuću, zlostavljali ga u postaji

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Istraga u BiH zbog ljubuških policajaca: Upali muškarcu u kuću, zlostavljali ga u postaji
Foto: Armin Durgut/PIXSELL/ilustracija

Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke (MUP ŽZH) izvijestila je da je zaprimila prijavu protiv trojice policajaca iz Ljubuškog zbog više kaznenih djela

Policija i tužiteljstvo Zapadnohercegovačke županije u BiH potvrdili su da istražuju prijavu Zdravka Ivankovića koji tvrdi da su mu trojica policajaca nezakonito upala u kuću u Ljubuškom, gdje su ga napali i uhitili, a potom odveli u postaju i navodno nastavili zlostavljati.

Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke (MUP ŽZH) izvijestila je da je zaprimila prijavu protiv trojice policajaca iz Ljubuškog zbog više kaznenih djela.

U priopćenju MUP navodi da se „u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica poduzimaju sve potrebne mjere i radnje“ te da će javnost biti pravovremeno obaviještena o svim utvrđenim okolnostima. U postupanje je, kažu, uključen i policijski odjel za profesionalne standarde. 

Kaznenu prijavu podnijela je odvjetnica Lejla Babić u ime Zdravka Ivankovića iz Splita, a Županijsko tužiteljstvo u Širokom Brijegu potvrdilo je Hini da je predmet zaprimljen 2. rujna i da je u fazi prijave, što znači da je u tijeku provjera navoda kako bi se utvrdila vjerodostojnost i eventualno postojanje osnove sumnje za kaznena djela.

BOJKOT OPORBE Parlament RS izabrao novu vladu koju je predložio Dodik, a zbog toga sporna zakonitost
Parlament RS izabrao novu vladu koju je predložio Dodik, a zbog toga sporna zakonitost

Tužiteljstvo ističe da u ovom trenutku nije moguće iznositi više informacija jer se predmet nalazi u početnoj fazi, no dodaju da će „javnost prve konkretne odluke ili informacije moći očekivati nakon što se provjere svi navodi iz prijave“. Napominju i da dežurni tužitelj nije bio obaviješten o navodnom događaju u noći s 14. na 15. kolovoza, kada se prema prijavi incident dogodio.

Kako je Hina već izvijestila, Ivanković je u prijavi naveo da su mu trojica policajaca, koje je identificirao kao Antu Primorca, Dragu Petrovića i Željka Ereša, te noći bez naloga i najave upali u kuću u Ljubuškom, fizički ga napali, lišili slobode i odveli u policijsku postaju, gdje je, prema njegovim tvrdnjama, nastavljeno zlostavljanje.

Tijekom incidenta, tvrdi Ivanković, pretrpio je teške tjelesne ozljede, a sve je, kako navodi, bilo usmjereno na to da ga se prisili da prizna posjedovanje oružja što negira. Navodno mu je jedan od policajaca čak pokušao podmetnuti nož, a tijekom cijelog postupanja nisu mu vraćeni svi osobni predmeti ni novac.

KRAJ BLOKADE Kamionski prijevoznici iz BiH prekidaju prosvjed, zadovoljni obećanjima, ali nema jamstava
Kamionski prijevoznici iz BiH prekidaju prosvjed, zadovoljni obećanjima, ali nema jamstava

Nakon noći provedene u pritvoru bez vode i lijekova, Ivanković je pušten te je zbog ozbiljnosti ozljeda prevezen iz Doma zdravlja Ljubuški u bolnicu u Mostaru, a potom i u splitski KBC, gdje se još nalazi na liječenju.

Uz kaznenu prijavu odvjetnica Babić je priložila i medicinsku dokumentaciju koja, kako tvrdi, potkrepljuje Ivankovićeve navode o fizičkom zlostavljanju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
STRAVA U SLAVONIJI U septičkoj jami pronašli su ostatke žene! Netko ju je ubio i raskomadao?!
STIGLA I KRIM POLICIJA

STRAVA U SLAVONIJI U septičkoj jami pronašli su ostatke žene! Netko ju je ubio i raskomadao?!

Nekoliko službenih vozila krim-policije, temeljene policije i forenzike, cijeloga je dana bilo u ulici. Pretresao se svaki kutak kuće u kojoj su živjeli supružnici; razbijani su i neki betonski dijelovi dvorišta
FOTO UŽASA Ovdje je u Slavoniji pronađeno raskomadano tijelo
PRONAŠLI TIJELO NESTALE ŽENE

FOTO UŽASA Ovdje je u Slavoniji pronađeno raskomadano tijelo

Nakon višesatne potrage, iz kuće su izneseni dokazi da je žena 'nestala' unutar svoja četiri zida. Kako neslužbeno doznajemo, ostaci njeziog tijela pronašli su u septičkoj jami
VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!
STRAŠNO

VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!

Kuću, ali i ulicu okružila su službena vozila krim-policije, temeljne policije i forenzike. Pretresli su svaki kutak kuće, a razbijali su i betonske dijelove dvorišta te ispumpavali septičku jamu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025