Istraživanje pokazalo: Hrvati još neko vrijeme neće putovati zrakoplovom niti ići na koncerte

Najveći broj građana zabrinut je zbog gužvi u trgovinama, ljudi koji se ponašaju protiv interesa zajednice i krše samoizolaciju, otkazivanja ili odgađanja planova putovanja za odmor

<p>Više od 80 posto građana smatra da se u krizi uzrokovanoj koronavirusom trebaju zadržati iste plaće te omogućiti rad od kuće, a većina ih je zabrinuta zbog pada gospodarstva, pokazali su rezultati istraživanja.</p><p>"Epidemija koronavirusa utjecala je na živote građana i donijela drugačiju svakodnevicu. Prema istraživanju, građani u ovim vremenima prije svega teže jednostavnijem životu, osjećaju mira, spokoja i sigurnosti”" navodi se u priopćenju agencije Media val koja je u suradnji s Ipsosom provela istraživanje "nove normalnosti".</p><p>Istraživanje provedeno s ciljem razumijevanja društvenih i kulturnih obrazaca uzrokovanih pandemijom COVID-19, u razdoblju od 11. do 14. svibnja na 600 ispitanika, pokazalo je i da građani odgovornost za zaštitu od virusa traže od svih bitnih društvenih dionika - Vlade, poslodavaca, obrazovnih institucija, medija, ali i sugrađana. </p><p>U trenutku provođenja istraživanja, najveći izvor zabrinutosti ispitanika bile su svakodnevne implikacije mjera za zaštitu od koronavirusa. Najveći broj građana zabrinut je zbog gužvi u trgovinama, ljudi koji se ponašaju protiv interesa zajednice i krše samoizolaciju, otkazivanja ili odgađanja planova putovanja za odmor te sigurnosti na fizičkim lokacijama.</p><h2>Tri od četiri ispitanika boje se smanjenja plaće</h2><p>"Većina građana zabrinuta je zbog pada domaćeg i svjetskog gospodarstva, zatim pada životnog standarda vlastite obitelji, porasta cijena i smanjenja plaće", navodi se u priopćenju.</p><p>Smanjenja plaće boje se čak tri od četiri ispitanika koji su u punoj radnoj sposobnosti, između 35 do 44 godina. Također, strah od mogućeg gubitka posla osobito je izražen među ispitanicima s najmanjim primanjima po glavi kućanstva, ispod 2000 kuna. Čak tri od pet tih ispitanika boji se gubitka posla. </p><p>Ispitivanje je pokazalo i da se samo 20 posto ispitanika priprema se za mogućnost izbijanja drugog vala epidemije na jesen. </p><p>Kad je riječ o očekivanjima građana od poslodavaca, ona su i u ovom trenutku i u budućnosti najviše usmjerena na aktivnosti vezane uz zaposlenike: zaštita njihovog zdravlja i sigurnosti, mogućnost fleksibilnog rada, zadržavanje svih trenutnih radničkih prava.</p><h2>Izbjegavanje koncerata i putovanja zrakoplovom </h2><p>"Čak 84 posto smatra da bi se, gdje god je to moguće, zaposlenicima trebao omogućiti rad od doma, a skoro 80 posto ispitanika smatra da unatoč krizi koju je donijela globalna pandemija, poslodavci trebaju omogućiti radnicima zadržavanje svih trenutačnih prava, što uključuje ostavljanje iste plaće i ne tjeranje na prisilni godišnji odmor", navode iz agencije.</p><p>Putovanja zrakoplovom i izvan Hrvatske te odlasci na koncerte su aktivnosti koje će se u najvećoj mjeri izbjegavati barem još neko vrijeme, dok će se usluge trgovačkih centara, kafića i restorana početi ponovno koristiti, ali uz osjećaj nelagode.</p><p>Gotovo polovica, 46 posto ispitanika, u idućem razdoblju neće planirati odlazak na putovanje izvan Hrvatske, dok je njih otprilike tri četvrtine spremno putovati unutar zemlje, pokazalo je istraživanje.</p><p> </p>