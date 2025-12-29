Obavijesti

Istražni zatvor mladiću (28): 'U Međimurju je čekićem pokušao usmrtiti članicu obitelji (59)'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Žena je teško ozlijeđena, a moguće da su ozljede i opasne po život. Zadržali su je na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec, izvijestila je ranije policija

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja hrvatskog državljanina (1997.), zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju iz članka 111. točke 3. Kaznenog zakona, na štetu hrvatske državljanke (1966.).

Postoji osnovana sumnja da je 28-godišnjak dana 27. prosinca 2025., oko 22,30 sati, u kući na području Međimurske županije, u cilju da je usmrti, više puta čekićem udario po glavi i rukama 59-godišnju članicu obitelji, koju je i ranije zlostavljao, nanijevši joj teške tjelesne ozljede.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu donijet će protiv 28-godišnjeg osumnjičenika rješenje o provođenju istrage te je sutkinji istrage Županijskog suda u Varaždinu predložilo određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, koji je prijedlog prihvaćen te je osumnjičeniku određen istražni zatvor iz navedenih zakonskih osnova.

"Policija je istragom utvrdila da je u subotu oko 22.30 sati u obiteljskoj kući muškarac (28) tupim predmetom više puta udario ženu (59). Žena je teško ozlijeđena, a moguće da su ozljede i opasne po život. Zadržali su je na liječenju  u Županijskoj bolnici Čakovec", izvijestila je ranije policija. 

