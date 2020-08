Istražni zatvor mladiću koji je zapalio tri automobila u Slatini

Mladića (21) terete da je namjerno zapalio dva automobila na jednoj adresi, a potom još jedan. Ubrzo nakon podmetanja požara su ga uhitili, a u postaji je prijetio policajcu i napao ga

<p>Sudac istrage bjelovarskog Županijskog suda odredio je 30 dana istražnog zatvora mladiću (21) kojeg se sumnjiči da je zapalio tri automobila u Slatini.</p><p>Policajci su u subotu dovršili istraživanje nad mladićem, a u nedjelju je ispitan i u Općinskom državnom odvjetništvu. Terete ga za dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom i sredstvom, prijetnje, napad na službenu osobu i oštećenja.</p><p>Naime, kriminalističkim istraživanjem u nazočnosti Inspektora zaštite od požara, utvrđeno je postojanje osnove sumnje kako je došao do adrese prebivališta muškarca (55), gdje je zapaljivom tekućinom, polio i zapalio osobne automobile VW Polo koji je potpuno izgorio te Fiat Punto kojem je nagorio stražnji kraj. Kasnije je otišao do kuće muškarca (49) gdje je zapalio Opel Corsu, no muškarac je uspio ugasiti požar protupožarnim aparatom.</p><p>Požare na prva dva automobila, ugasili su djelatnici Javne vatrogasne postrojbe iz Slatine. Ukupna materijalna šteta je oko 15.000 kuna. Ubrzo nakon podmetanja požara mladić je uhićen i odveden u Postaju u Slatini, gdje je prijetio i napao policajca.</p><p><a href="https://www.icv.hr/2020/08/mladicu-21-koji-je-namjerno-zapalio-tri-automobila-odredeno-mjesec-dana-istraznog-zatvora/"><em>Foto: ICV Virovitica</em></a></p>