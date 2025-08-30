Istražni zatvor za Ukrajinca (25) zbog tragične nesreće u Slanom

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku ispitalo je 25-godišnjeg državljanina Ukrajine zbog sumnje da je izazvao prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom na magistrali u Slanom. Protiv njega je doneseno rješenje o provođenju istrage zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, a sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja djela.

Do nesreće je došlo 26. kolovoza oko 18.40 sati kada je vozač automobila poljskih tablica s proširenja uz cestu započeo polukružno okretanje preko pune razdjelne crte, a da se prethodno nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike. U tom trenutku u bočni dio automobila udario je motocikl dubrovačkih oznaka kojim je u pravcu Splita upravljao 42-godišnji hrvatski državljanin.

Motociklist je na mjestu preminuo od zadobivenih ozljeda, dok je vozač automobila lakše ozlijeđen. Tijekom očevida, kojim je rukovodio zamjenik Županijskog državnog odvjetništva, promet na tom dijelu Jadranske magistrale bio je zatvoren do 21.45 sati i preusmjeren na alternativne pravce.