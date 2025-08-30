Obavijesti

News

Komentari 0
POGINUO MOTOCIKLIST

Istražni zatvor za Ukrajinca (25) zbog tragične nesreće u Slanom

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Istražni zatvor za Ukrajinca (25) zbog tragične nesreće u Slanom
Foto: Boris Scitar/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja djela.

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku ispitalo je 25-godišnjeg državljanina Ukrajine zbog sumnje da je izazvao prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom na magistrali u Slanom. Protiv njega je doneseno rješenje o provođenju istrage zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, a sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja djela.

UMRO NA LICU MJESTA Detalji užasne prometne na jugu Hrvatske: Motociklist (42) poginuo, uhitit će Ukrajinca...
Detalji užasne prometne na jugu Hrvatske: Motociklist (42) poginuo, uhitit će Ukrajinca...

Do nesreće je došlo 26. kolovoza oko 18.40 sati kada je vozač automobila poljskih tablica s proširenja uz cestu započeo polukružno okretanje preko pune razdjelne crte, a da se prethodno nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike. U tom trenutku u bočni dio automobila udario je motocikl dubrovačkih oznaka kojim je u pravcu Splita upravljao 42-godišnji hrvatski državljanin.

Motociklist je na mjestu preminuo od zadobivenih ozljeda, dok je vozač automobila lakše ozlijeđen. Tijekom očevida, kojim je rukovodio zamjenik Županijskog državnog odvjetništva, promet na tom dijelu Jadranske magistrale bio je zatvoren do 21.45 sati i preusmjeren na alternativne pravce.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stiže druga runda nevremena: Upalili crveni alarm za tri regije, najavili jaku kišu i grmljavinu!
PRIPAZITE!

Stiže druga runda nevremena: Upalili crveni alarm za tri regije, najavili jaku kišu i grmljavinu!

Kišovito i tmurno vrijeme očekuje nas i sutra. DHMZ je najavio mjestimičnu kišu, ali i izraženije pljuskove s grmljavinom.
VIDEO Stigao 'oborinski vlak' i donio potop u Istri. U Bujama palo 135 litara kiše: 'Čuvajte se'
NAGLA PROMJENA VREMENA

VIDEO Stigao 'oborinski vlak' i donio potop u Istri. U Bujama palo 135 litara kiše: 'Čuvajte se'

Mjestimice su mogući kiša ili pljuskovi s grmljavinom, od sredine dana ponegdje izraženiji. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme uz prolazno olujan vjetar te lokalno obilnu oborinu
Napala ZET-ovca, protjeruju je iz Hrvatske, sad se oglasila: 'Pripremam tužbu, katastrofa!'
PODUZETNICA IZ RANGE ROVERA

Napala ZET-ovca, protjeruju je iz Hrvatske, sad se oglasila: 'Pripremam tužbu, katastrofa!'

"Idemo dalje u proces, pripremam tužbu jer sam dobila zabranu zbog nepropisnog parkiranja. Katastrofa. Niti jedno drugo djelo ja nemam", poručuje 30-godišnjakinja...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025