ISW: Rusi koriste AI kako bi prikazali da su osvojili gradove i sela koja ne kontroliraju

Ruski izvori sve se više oslanjaju na videozapise generirane umjetnom inteligencijom i videozapise izmijenjene umjetnom inteligencijom kako bi tvrdili da kontroliraju područja Ukrajine koja ruske snage zapravo nisu zauzele. Ruski izvori namjerno preuveličavaju teritorijalne dobitke kako bi prikazali ruske snage kao one koje napreduju i imaju inicijativu duž bojišnice te kako bi lažno prikazali ukrajinsku obrambenu liniju kao da se urušava na cijelom bojištu, piše ISW.

SPECIAL REPORT: Russian sources are increasingly relying on AI-generated and AI-altered videos to assert territorial control over areas of Ukraine that Russian forces have not, in fact, seized. Russian sources are intentionally exaggerating territorial gains to portray Russian… pic.twitter.com/dKx9hOdAsN — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) September 10, 2026

Izrada videozapisa izmijenjenih umjetnom inteligencijom čini se kao inicijativa koja dolazi odozdo, a u koju je uključeno nekoliko ruskih vojnih blogera i dio ruskih postrojbi, a ne kao široko rasprostranjena, centralizirana ili standardizirana vojna praksa. Pojedine ruske postrojbe možda objavljuju materijale izmijenjene umjetnom inteligencijom kako bi ruskom vojnom vodstvu prikazale da su ispunile rokove koje je postavio Kremlj. Također je moguće da takve izmijenjene snimke koriste kako bi pokušale učiniti pretjerane tvrdnje namijenjene javnosti uvjerljivijima. Videozapisi manipulirani umjetnom inteligencijom vrlo će vjerojatno ostati prisutni, a ruski izvori nastavit će razvijati svoje metode kako bi zaobišli komercijalno dostupne programe za otkrivanje sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom.

Ruski izvori počeli su u velikim razmjerima objavljivati videozapise podizanja zastava izmijenjene umjetnom inteligencijom u lipnju 2026. kako bi tvrdili da kontroliraju područja Ukrajine koja ruske snage nisu zauzele.

Ruski dužnosnici, postrojbe i vojni blogeri više su puta širili snimke za koje se tvrdilo da prikazuju ruske snage kako drže zastave te su takve snimke predstavljali kao dokaz da su ruske snage zauzele određena naselja. Ruski vojnici pokušavali su iskorištavati metode kartiranja na temelju javno dostupnih obavještajnih podataka tako što su od najmanje rujna 2025. stvarno prodirali u određena područja i ondje namjerno podizali zastave.

Ruski izvori sada razvijaju ovu informacijsku taktiku koristeći snimke izmijenjene umjetnom inteligencijom kako bi u geolocirane videozapise umetnuli ruske vojnike sa zastavama i tako iznijeli takve tvrdnje na mjestima u koja vojnici zapravo nisu prodrli. Ruski izvori kombiniraju autentične snimke podizanja zastava sa snimkama izmijenjenima umjetnom inteligencijom u video montažama kako bi videozapise generirane umjetnom inteligencijom prikazali kao autentične.

ISW je od 1. lipnja do 30. kolovoza 2026. zabilježio najmanje 35 videozapisa za koje se sumnja da su izmijenjeni umjetnom inteligencijom. Komercijalno dostupni programi za otkrivanje sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom s visokom su razinom pouzdanosti utvrdili da je najmanje 10 videozapisa izmijenjeno pomoću modela umjetne inteligencije. Ukupan broj videozapisa izmijenjenih umjetnom inteligencijom vjerojatno je veći zbog ograničenja dostupnih alata za njihovo otkrivanje, koji ne uspijevaju uvijek prepoznati izmjene umjetnom inteligencijom koje su uvježbanom promatraču jasno vidljive.

ISW je prve videozapise podizanja i vijorenja zastava izmijenjene umjetnom inteligencijom zabilježio 11. lipnja 2026., a ruski su izvori tijekom lipnja 2026. objavili najmanje osam videozapisa za koje se sumnja da su izmijenjeni umjetnom inteligencijom. ISW je utvrdio da su ruski izvori u srpnju 2026. objavili najmanje 13 videozapisa s materijalom izmijenjenim umjetnom inteligencijom, a u kolovozu 2026. najmanje 14 takvih videozapisa.

Ruski vojni bloger Divgen objavio je 27. srpnja snimku na kojoj se vidi ruski vojnik kako podiže zastavu na istočnom rubu mjesta Bili Kolodjaz u Harkivskoj oblasti. Ruski i ukrajinski izvori naveli su da je snimka izmijenjena umjetnom inteligencijom zbog neuobičajenih tjelesnih proporcija ruskog vojnika i njegova naglog nestanka sa scene. Ruski vojni bloger Voin DV, koji često objavljuje snimke iz područja odgovornosti Ruske grupacije snaga Istok, objavio je 24. kolovoza snimku na kojoj se vide ruski vojnici sličnih neprirodnih proporcija kako podižu zastave u Dolinki u Zaporiškoj oblasti. Ruski vojni bloger Southern Republic objavio je 20. kolovoza snimku na kojoj ruska zastava nestaje ili se topi u krovu u Mikolajipilji u Donjeckoj oblasti.

Ruski izvori u svojim videozapisima koriste pomicanje i zumiranje kamere kako bi skratili vrijeme tijekom kojeg su ruski vojnici generirani ili izmijenjeni umjetnom inteligencijom vidljivi, čime otežavaju otkrivanje nepravilnosti. Videozapisi za koje se sumnja da su izmijenjeni umjetnom inteligencijom sadržavaju nagle rezove, povremeno zumiranje ili pomicanje kamere te nedosljedne sjene u blizini prikazanih ruskih vojnika i zastava. Rezovi u snimkama koriste se kako bi se dvije scene — krupni kadar ruskog vojnika koji vijori zastavom i širi kadar navodnog naselja — prikazale kao povezane. Uočene nepravilnosti pokazuju da se modeli umjetne inteligencije i dalje teško nose s uvjerljivim generiranjem prikaza ruskih vojnika ili animiranjem složenih scena.

Georeferenciranje na taj način izmijenjenih snimki nije pouzdana metoda za utvrđivanje autentičnosti prikazane scene. Geolokacije određene na temelju videozapisa za koje se sumnja da su izmijenjeni umjetnom inteligencijom, kao i onih za koje je procijenjeno da su tako izmijenjeni, točne su jer snimke često doista prikazuju dijelove navedenog naselja. Ruski izvori vjerojatno namjerno snimaju videozapise naselja uz bojišnicu kako bi ih koristili kao referentni materijal za modele umjetne inteligencije. Nekoliko ruskih vojnih blogera uz svoje je videozapise izmijenjene umjetnom inteligencijom uključilo karte ili referentne točke kako bi prikazalo lokaciju događaja podizanja zastava i olakšalo georeferenciranje.

Za otkrivanje manipulacije umjetnom inteligencijom u takvim videozapisima potrebno je pažljivije proučavati prikazane vojnike ili zastave, a ne detaljnije provjeravati geolokacije.